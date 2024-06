La comunicazione aumentativa alternativa, incontro ai Bottini dell’Olio

Appuntamento giovedì 30 maggio alle 17,30 nella sala conferenza dei Bottini dell’Olio. Chi può partecipare? Tutti colori interessati all’argomento (giovani, insegnanti, adulti, genitori). Ingresso gratuito. Saranno presentati e illustrati i libri scritti nei simboli della CAA e saranno illustrate le proposte di lettura presenti nella Biblioteca Labronica Guerrazzi. Per info: [email protected], cell. 380.2482320

Nell’ambito del “Maggio dei Libri”, campagna nazionale che invita a promuovere i libri e la lettura, coop. Itinera promuove un incontro aperto a tutti e tutte dedicato all’approfondimento del tema della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA); termine utilizzato per descrivere l’insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie che facilitano e aumentano la comunicazione in persone che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali comunicativi, soprattutto il linguaggio orale e la scrittura. Durante l’incontro interverrà Sandra Biasci presidente della Consulta Comunale delle Associazioni e dell’Associazione Autismo Livorno e Cecilia Caleo bibliotecaria della coop.Itinera e coordinatrice di iniziative di promozione della lettura sia per adulti che per bambini e bambine. Saranno presentati e illustrati i libri scritti nei simboli della CAA realizzati per la promozione di spazi culturali di ambito locale e regionale e saranno illustrate le proposte di lettura presenti nella Biblioteca Labronica F.D Guerrazzi. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto Cultura accessibile, promosso all’interno del bando Barriere, finanziato dal PNRR e ottenuto dal Comune di Livorno, per intervenire sul concetto di “barriera” e comprendere gli elementi che possono essere causa di limitazioni nella fruizione dei luoghi della cultura, fisici, cognitivi e sensoriali.

