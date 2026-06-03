La corretta alimentazione inizia fin da piccoli. Incontro con la dottoressa Gilardi
Giovedì 4 giugno alle 16, nella sala auditorium della Scuola Borsi, via dei Cavalieri, 30, si svolgerà un incontro dedicato al ruolo fondamentale della famiglia nella costruzione di sane abitudini alimentari
Giovedì 4 giugno ultimo appuntamento da non perdere del programma “La Scuola Polo Culturale”. Un calendario di incontri a tema dedicati alla cultura, ai temi sociali, alla creatività promossi nell’ambito del progetto “Una scuola molte culture una comunità” progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Giovedì 4 giugno alle 16 si svolgerà un incontro dedicato al ruolo fondamentale della famiglia nella costruzione di sane abitudini alimentari. La famiglia ha un ruolo fondamentale nel costruire sane abitudini alimentari. Parleremo di piatto equilibrato, organizzazione dei pasti dalla colazione alla cena, alimentazione e sport, e strategie per avvicinare bambini e ragazzi a verdure e legumi
La Dott.ssa Gilardi svolge attività come libera professionista tra Livorno, Volterra e Torino e si occupa di nutrizione per adulti, bambini, donne in gravidanza e menopausa, affiancando all’attività clinica incontri di divulgazione e formazione presso scuole e associazioni.
Dove: Sala auditorium scuola Borsi, via dei Cavalieri, 30
Partecipazione gratuita all’incontro. Non è necessaria la prenotazione.
Per informazioni: Cuore Liburnia Sociale [email protected].
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