Le Meraviglie del mare, domenica 26 febbraio all’Acquario evento per bambini

Organizzata da Conferesercenti Livorno nell'ambito del programma regionale Vetrina Toscana, l'iniziativa sarà per i più piccoli un viaggio educativo ed esperienziale, con merenda, all’Acquario. Prenotazione obbligatoria entro sabato 25 febbraio ore 13.00. INFO: 348.7382094, [email protected]

“Le Meraviglie del Mare: alla scoperta della pesca, dei pesci e… della merenda al sapore di mare!”. E’ questo il titolo dell’iniziativa organizzata da Conferesercenti Livorno nell’ambito del programma regionale Vetrina Toscana e in programma domenica 26 febbraio alle 15.30 all’acquario di Livorno.

Lo sapete, bambini, che esiste un santuario sommerso di fronte a noi? Il Mar Mediterraneo, nonostante sia una goccia rispetto agli altri oceani, rappresenta il secondo luogo al mondo col più alto tasso di biodiversità, dopo la Foresta Amazzonica. All’interno di questo patrimonio naturale esiste un area tra Francia, Principato di Monaco e ed Italia così importante da esser stata definita “Santuario”! Un’area unica al mondo dove la vita si esprime in mille forme tra Cetacei, Squali e Tartarughe marine… Scopriamo insieme di cosa si tratta e come possiamo preservare questo tesoro attraverso le nostre scelte alimentari quotidiane! Un viaggio educativo ed esperienziale all’interno dell’Aquario di Livorno che guiderà i più piccoli in un percorso che dalla conoscenza del mondo marino e dei suoi abitanti li condurrà fino ai loro palati con una merenda “all’antica”, a base di pane burro e acciughe, e altri sapori del mare.

Evento organizzato presso l’Acquario di Livorno

Merenda a cura di Bottega del Gusto Cibo Vino

Incontro ore 15.30 ingresso Acquario Livorno

Tariffe per persona

Bambini 6-11 anni € 10,00

Eventuale adulto €12,00 (solo accesso all’acquario)

INFO

Durata prevista un’ora e mezzo circa compresa la merenda

Prenotazioni

Segreteria Coop. Itinera Tel. 0586.894563. Mobile 348.7382094

Orari di segreteria: 9.30 – 12.30; 16.00 – 19.00

Mail: [email protected]

Prenotazione obbligatoria entro sabato 25 febbraio ore 13.00

Condividi: