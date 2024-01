“Leonardo. Bellezza e invenzione”, ecco le prossime visite guidate

Sono complessivamente settanta le opere esposte; tra disegni autografi, lavori di allievi e seguaci, fino alle testimonianze degli artisti contemporanei. Info [email protected]; [email protected]; telefono: 0586824551

La mostra “Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione”, è la nuova esposizione temporanea organizzata dal Comune di Livorno al Museo della Città, in collaborazione con Metamorfosi e con la curatela di Sara Taglialagamba. Sono complessivamente settanta le opere esposte; tra disegni autografi, lavori di allievi e seguaci, fino alle testimonianze degli artisti contemporanei. Capolavori come i disegni originali del Codice Atlantico e del Codice sul volo degli uccelli permettono di ricostruire la ricerca del bello e l’interesse enciclopedico per la natura, la scienza e la tecnologia che hanno reso celebre e amato il genio vinciano.

Visite guidate per adulti e giovani

ogni sabato e la domenica alle ore 17:00

costo: biglietto ingresso (intero 15 euro, ridotto 10 euro)+ visita guidata 3 euro

Visite guidate per adulti e bambini e bambine (6-10 anni). Un percorso interattivo divertente e coinvolgente.

la domenica alle ore 11.00 nelle seguenti date: 21 gennaio-4 febbraio-18 febbraio-3 marzo -17 marzo-24 marzo

Costo: 5 euro un adulto + un bambino. 3 euro per ogni persona in più (oltre al biglietto di ingresso)

Visite guidate per gruppi (max 25) su prenotazione

Costo 75 euro+ costo ingresso biglietto

Le visite guidate sono a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture; si consiglia la prenotazione anticipata ai recapiti in calce.

Orari Mostra:

dal lunedì al venerdì 10.00-19.00

sabato e domenica 10.00-21.00

31 dicembre 10.00-20:00

1, 6 gennaio 10.00-21.00

Per informazioni e prenotazioni:

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19 tel. 0586 824551

[email protected]

[email protected]

www.museodellacittalivorno.it

