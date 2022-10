Museo della Città, venerdì sabato e domenica tra poesia, fotografia e viaggi nel mondo

Tre appuntamenti da non perdere al Museo della Città con le letture di Aldo Galeazzi, le fotografie di Biancamaria Monticelli e... Cristoforo Colombo. Prenotazione anticipata. INFO: 0586 824551, [email protected], [email protected]

Venerdì 14 ottobre la mostra Piero Gilardi. Tutto ciò che è, è nella natura si arricchirà di nuove sfumature all’insegna dei grandi autori della beat generation. Alle ore 18 è prevista infatti una visita guidata speciale con letture a cura di Aldo Galeazzi. Attore, scrittore e poeta, dopo alcune pubblicazioni (tra cui la raccolta di poesie Quando tornammo due di troppo con le tue scarpette rosse con i coautori A. Granata e L. Papini), Galeazzi inizia la collaborazione con Erasmo Edizioni con cui pubblica nel 2009 RE SOLO, raccolta di racconti, e nel 2016 Piovono Gabbiani Alti, raccolta di poesie e altri scritti. Sabato 15 ottobre, alle ore 18:30, è invece la volta della fotografia con un inedito percorso in mostra attraverso gli occhi di Biancamaria Monticelli che accompagnerà i visitatori de La più bella del mondo. Nave Amerigo Vespucci.

Viaggiatrice fin dall’adolescenza, Monticelli scopre la fotografia con un soggiorno negli Stati Uniti dal ’93 al ’95 che porta ad un progetto sugli Indiani d’America The day after. Nei dieci anni successivi si specializza nel reportage, collaborando con riviste specialistiche. Nel 2014 intraprende un giro del mondo in barca a vela e fotografa Cuba, Panama e la Polinesia Francese in progetti di ricerca personale. Nel 2021 realizza il suo primo libro Fari della Toscana e della Liguria e sullo stesso tema produce un audiovisivo nel 2022, lo stesso anno in cui entra nell’Associazione Donne Fotografe Italiane. Ha esposto in personali e collettive in Italia, Città di Panama e Parigi. Cardine della sua poetica è “l’altrove”, una fuga spazio-temporale verso luoghi sospesi tra sogno e realtà dove l’uomo vive in solitaria armonia con natura e bellezza.

Domenica 16 ottobre alle ore 17 torna infine l’appuntamento per tutta la famiglia con i grandi esploratori della storia: in questo terzo episodio, Cristoforo Colombo sarà sotto i riflettori per raccontare le sue straordinarie avventure da Genova, alla Spagna fino alle Americhe. Per tutti gli eventi i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione anticipata ai contatti del Museo (in calce). Le attività di educazione al patrimonio del Museo della Città di Livorno sono organizzate dal Comune di Livorno e da Coop. Itinera in collaborazione con Agave e CoopCulture.

Visita guidata con letture con Aldo Galeazzi Piero Gilardi e la Beat generation – Mostra Gilardi

quando venerdì 14 ottobre ore 18:00

costo ingresso in mostra intero 4 €; ridotto 2 € + visita guidata 2 €

Incontro in mostra con Biancamaria Monticelli La fotografia e il mare – Mostra Vespucci

quando sabato 15 ottobre ore 18:30

costo ingresso in mostra intero 5 €; ridotto 3 € + visita guidata 2 €

Visita guidata con letture Cristoforo Colombo in scena – Mostra Vespucci

quando domenica 16 ottobre ore 17:00

costo ingresso in mostra intero 5 €; ridotto 3 € + visita guidata 2 €

