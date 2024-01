Nasce il Progetto Affianco: coop. sociali e culturali insieme per un futuro più inclusivo

In foto il Museo Fattori, uno dei luoghi deputati per ospitare le iniziative del progetto Affianco

Il progetto su Livorno – che vede la collaborazione delle cooperative di ambito culturale Itinera e Agave e la cooperativa di ambito sociale Cuore – si rivolge a bambini e famiglie con fragilità socio-economiche e culturali e prevede la realizzazione di attività in spazi aggregativi e luoghi di cultura

Nasce un nuovo importante progetto pilota nell’ambito del welfare culturale: le cooperative di Legacoop Toscana avviano una sperimentazione finalizzata a portare a sistema un modello di intervento attraverso la collaborazione tra settori culturali e sociali. Un sistema integrato virtuoso dove cooperative di natura differente affiancano energie, lavoro e obiettivi per offrire esperienze e azioni culturali finalizzate al benessere sociale.

Tra i punti di forza di Affianco, la sperimentazione sul campo attraverso la promozione di coprogettazione territoriale in un’ottica di “risparmio pubblico”; la ricerca di nuove soluzioni ai bisogni sociali attraverso la cultura; la messa in campo di azioni il cui impatto sia concretamente misurabile dall’esterno; l’avvio in contemporanea di tre progetti pilota, su altrettanti territori differenti in Toscana, che sperimentano nuove sinergie e alleanze, promozione del patrimonio con modalità inusuali e sviluppo del potenziale comunitario per costruire nuove abitudini.

Il progetto su Livorno – che vede la collaborazione delle cooperative di ambito culturale Itinera e Agave e la cooperativa di ambito sociale Cuore – si rivolge a bambini e famiglie con fragilità socio-economiche e culturali e prevede la realizzazione di attività sia all’interno dello spazio aggregativo dei Salesiani Don Bosco Livorno in collaborazione con l’Associazione Progetto Strada, sia nei luoghi della cultura: il Museo civico G. Fattori e il Museo della Città di Livorno, nella prospettiva di estenderne la sperimentazione al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e le diverse sedi della Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi di Livorno.

Obiettivo del progetto promuovere l’integrazione tra professionalità di ambito sociale e culturale attraverso un tavolo di coprogettazione e condivisione di best practice; rendere abitabili e riconoscibili i luoghi della cultura, coinvolgendo giovani e famiglie che per motivi socio-culturali non hanno possibilità di frequentarli, ed elaborare un’offerta culturale stabile nel tempo, inclusiva e aperta, che favorisca il senso di appartenenza delle famiglie nei confronti del proprio territorio.

La sperimentazione sul campo prevede la costituzione di un tavolo di coordinamento con i referenti delle cooperative Itinera, Agave e Cuore per programmare e condividere periodicamente strumenti e metodologie di lavoro e trova attuazione in cinque fasi a partire dal 16 gennaio 2024:

due incontri di affiancamento presso gli spazi dei Salesiani Don Bosco per favorire l’integrazione di modalità di lavoro diverse tra sociale e culturale e accreditare il ruolo dell’operatore culturale tra le famiglie in carico al sociale (coop. Cuore).

In questa fase verranno presentati il patrimonio dei due musei e i contenuti delle mostre temporanee attualmente allestite presso gli stessi (su Leonardo da Vinci, Raffaello Gambogi e Pietro Annigoni) con videoproiezioni e coinvolgenti attività a tema progettate appositamente per i destinatari: bambini e bambine che normalmente frequentano il centro dei Salesiani e minori in carico a coop. Cuore.

incontri presso gli spazi dei Musei civici con attività ludico-didattiche e creative per i bambini e le bambine , coinvolti in visite guidate interattive e laboratori a tema artistico e supportati dal coordinatore sociale e dall’operatore culturale, con l’obiettivo di realizzare un’opera collettiva che possa restare come segno dell’esperienza nei luoghi di cui ci si è “riappropriati”.

, coinvolti in visite guidate interattive e laboratori a tema artistico e supportati dal coordinatore sociale e dall’operatore culturale, con l’obiettivo di realizzare un’opera collettiva che possa restare come segno dell’esperienza nei luoghi di cui ci si è “riappropriati”. incontri con bambini e famiglie insieme al museo : visite guidate rivolte ai bambini insieme agli adulti di riferimento per condividere il percorso educativo svolto e valorizzare l’opera realizzata.

: visite guidate rivolte ai bambini insieme agli adulti di riferimento per condividere il percorso educativo svolto e valorizzare l’opera realizzata. Realizzazione di un’opera collettiva presso lo spazio di aggregazione Salesiani Don Bosco: la prova sul campo di questo primo progetto pilota si conclude con una testimonianza tangibile e visibile dell’esperienza che renderà ancora più accogliente e a misura di bambini lo spazio dei Salesiani.

Il progetto concluderà la sua prima sperimentazione entro febbraio 2024 e verrà documentato durante tutte le fasi attraverso riprese fotografiche, comunicazioni alla stampa e pubblicazione sui canali social delle realtà coinvolte.

Condividi:

Riproduzione riservata ©