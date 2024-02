Nasce lo sportello per la piena accessibilità ai musei civici

Già attivo e gratuito, lo sportello permetterà di studiare la miglior modalità di accesso alle strutture museali. Per informazioni 380/248.23.20 dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13, [email protected]

di Giulia Bellaveglia

“Il diritto alla cultura è un diritto di tutti. Una cosa che sappiamo bene, ma che spesso fatichiamo a mettere in pratica. Le persone con disabilità non sono esclusivamente fruitrici passive di servizi, ma sono cittadini come tutti, con i loro bisogni, e anche con i loro desideri. Tra cui quello ad esempio, di poter visitare un museo in totale autonomia, senza barriere fisiche o psichiche”. Con queste parole l’assessore al sociale Andrea Raspanti ha aperto la conferenza stampa dedicata alla presentazione dello “Sportello per l’accessibilità ai musei civici”, già attivo e completamente gratuito. A spiegare nel dettaglio il funzionamento è Daniela Vianelli di Itinera Cooperativa, coinvolta nel servizio insieme a Comune di Livorno, Tavolo delle associazioni della disabilità, Tavolo delle associazioni dei migranti e dell’immigrazione, Cooperativa Agave, Coopculture e Associazione Comunico.

“Il cittadino – dice – potrà mettersi in contatto con lo sportello dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 al numero 380/248.23.20, attraverso la mail [email protected] oppure ancora di persona con un operatore presente il sabato dalle 16 alle 19 al Museo Fattori e al Museo della Città. L’obiettivo sarà quello di studiare insieme alla persona coinvolta quale sia per lei la miglior modalità di accesso alle strutture museali, anche usufruendo, ad esempio, di sistemi audio per non vedenti, di percorsi in lingua italiana dei segni, di supporti vari per il superamento di specifiche disabilità o di barriere linguistiche”.

Il percorso, che riguarda Museo della Città, Museo Fattori e Granai di Villa Mimbelli è stato realizzato grazie al “bando barriere” finanziato dal Pnrr. “Non soltanto una cosa bella – commenta l’assessore alla cultura Simone Lenzi – ma soprattutto una cosa civile. Un passaggio importante che siamo felicissimi di essere riusciti a realizzare”. “Oggi – conclude il garante delle persone con disabilità Valerio Vergili – è uno dei giorni più belli della mia vita. Un passo da giganti che consentirà alle persone con disabilità di usufruire pienamente della cultura della nostra città”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©