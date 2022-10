Orientamento, mercoledì 12 primo incontro online per genitori degli studenti della terza media

L’incontro si svolgerà online sul canale YouTube al link https://youtu.be/yyEVS2hKi5w. Il dott. Luca Capiluppi affronterà il tema dell’educazione alla scelta e del ruolo importante che i genitori possono assumere in questo importante passaggio

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il progetto educativo Orientamento 11 promosso da Cred del Comune di Livorno, riparte anche quest’anno. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del P.E.Z.-Progetto Educativo Zonale della Regione Toscana, Zona Livornese. Si tratta di un progetto, ormai consolidato, basato su una stretta collaborazione e sinergia tra le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, con l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle famiglie ed ai ragazzi per affrontare il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado in modo più consapevole.

Primo appuntamento mercoledì 12 ottobre alle 17.30 con il Dott. Luca Capiluppi, psicologo e consulente di Orientamento, che affronterà il tema dell’educazione alla scelta e del ruolo importante che i genitori possono assumere in questo importante passaggio. Il progetto sarà contestualizzato nell’ambito del P.E.Z.-Progetto Educativo Zonale dalla Dott.ssa Letizia Vai del Comune di Livorno. Al termine dell’incontro che sarà introdotto dalla Dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “G.Bartolena” Dott.ssa Maria S. Oriti, capofila del progetto, e dalla coordinatrice del tavolo insegnanti, la prof.ssa Raffaella Gori, verranno comunicate ufficialmente le date degli Open days degli istituti di Livorno previste a partire dal mese di ottobre. L’incontro, che si rivolge ai genitori dei ragazzi e ragazze delle classi III, si svolgerà online su canale YouTube. Per partecipare sarà sufficiente collegarsi al seguente indirizzo https://youtu.be/yyEVS2hKi5w. Supporto tecnico e coordinamento a cura di coop.itinera.

Seguirà un altro incontro il 4 novembre sempre a cura del Dott. Capiluppi, dedicato all’approfondimento del tema e delle diverse offerte formative presenti nelle scuola secondaria di secondo grado cittadine e provinciali. I dettagli dell’appuntamento saranno comunicati nei prossimi giorni.

