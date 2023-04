Parliamo di Cinema, martedì 2 maggio Luca Bagagli a Villa Maria

Martedì 2 maggio alle ore 17 sarà ospite il violinista, direttore d'orchestra e arrangiatore Luca Bagagli per l'incontro sul rapporto fra cinema e musica, dal titolo “I meccanismi emotivi nella musica per film di Ennio Morricone”

Parliamo di Cinema è la piccola rassegna della Biblioteca Labronica di Villa Maria dedicata ad approfondimenti con esperti e studiosi. Dopo le proiezioni collettive, che si sono susseguite ogni martedì da gennaio, e che hanno proposto la visione di molti classici del cinema d’autore, spazio alle parole per il racconto di alcuni aspetti specifici del rapporto fra il cinema e i suoi registi, i soggetti e gli sceneggiatori, e le colonne sonore. Martedì 2 maggio alle ore 17 sarà ospite il violinista, direttore d’orchestra e arrangiatore Luca Bagagli per l’incontro sul rapporto fra cinema e musica, dal titolo “I meccanismi emotivi nella musica per film di Ennio Morricone”. Bagagli illustrerà alcuni dei passaggi più celebri delle melodie che hanno contribuito a rendere grandi i film di Sergio Leone, Giuseppe Tornatore, Giuliano Montaldo e altri. Considerato universalmente uno dei massimi autori della musica per film, Ennio Morricone ha infatti collaborato con numerosi registi, sapendo inventare commenti musicali per ogni tipo di situazione narrativa e genere. Nel western all’italiana, le sue colonne sonore sono divenute un vero e proprio vocabolario, punto di riferimento per tutto il cinema futuro.

Luca Bagagli ha effettuato tournée per il mondo suonando e registrando per Ennio Morricone, oltre che con Nicola Piovani e Franco Piersanti. Ha suonato inoltre con artisti come Mina, Sergio Cammariere, Pino Daniele, Max Gazzè, Claudio Baglioni e Fabrizio Bosso. Ha collaborato come musicista con diverse istituzioni lirico sinfoniche italiane suonando con direttori d’orchestra come Gatti, Petrenko, Temirkanov, Conlon, Valchua, Santi, Oren. A Napoli, presso il Teatro Bellini, ha ideato, in qualità di relatore, il ciclo “Cosa Ascoltare, Perché ascoltare”, lezioni concerto a tutto tondo mirate a guidare e incuriosire il pubblico nell’ascolto della musica. La rassegna è promossa dal Comune di Livorno e organizzata da Cooperativa Itinera.

Prossimi appuntamenti

Martedì 9 maggio h 17

L’isola di Arturo: dal romanzo al film

con il professor Marco Bardini

iniziativa all’interno di “Il Maggio dei libri” a cura della Regione Toscana

Marco Bardini è docente di Letteratura Italiana Contemporanea all’Università di Pisa. Ha scritto Elsa Morante e il cinema (2014) e Boccaccio Pop, usi riusi e abusi del Decameron nella contemporaneità (2020).

Martedì 30 maggio h 17

TRUMAN CAPOTE – uno scrittore prestato al cinema

incontro a cura di Tiziana Solari, Biblioteca Labronica

all’interno di “Il Maggio dei libri” a cura della Regione Toscana

