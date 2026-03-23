“Pietro Mascagni, un livornese”, Fulvio Venturi presenta il libro alle Benci

Giovedì 26 marzo alle 17 presso lo spazio teatro della scuola Benci in via della Bernardina 35 a Livorno appuntamento da non perdere per gli appassionati della musica e della storia della nostra città.

Proseguono le iniziative del programma “La Scuola Polo Culturale” che vede protagonista l’istituto comprensivo Benci Borsi di Livorno. La scuola esce dai suoi confini tradizionali e si apre al territorio, offrendo attività, eventi e occasioni di incontro anche a chi non è studente e diventa un punto di riferimento per tutta la comunità.

Giovedì 26 marzo alle 17 presso lo spazio teatro della scuola Benci in via della Bernardina 35 a Livorno appuntamento da non perdere per gli appassionati della musica e della storia della nostra città. Si volgerà la presentazione del libro di Fulvio Venturi “Pietro, Mascagni un livornese” . L’autore, intervistato dalla prof.ssa Laura Brioli, cantatrice lirica di ambito internazionale, racconterà aneddoti e curiosità legate al celebre compositore valorizzando i legami ed il rapporto con la città di Livorno, i diverbi, litigi, i malintesi, dai quali esce un quadro insolito e poco conosciuto sull’artista.

Nato e cresciuto a Livorno, Fulvio Venturi come musicologo svolge un’intensa attività di saggista. In questa veste le sue collaborazioni maggiori sono quelle con il Maggio Musicale Fiorentino, Wexford Opera Festival, Il Teatro dell’Opera di Roma, Opéra de Monte Carlo , Teatro Lirico di Cagliari, Festival Pucciniano di Torre del Lago, e quelle, con la Fondazione “Goldoni” di Livorno. Specializzato nel teatro “verista” e novecentesco, ha perlustrato l’intero repertorio mascagnano, ed ha scritto di autori quali Giordano, Puccini, Pietri, Respighi, Zandonai, Cilea, Strauss, Massenet, Debussy, Leoncavallo, Gabriele D’Annunzio, Verdi.

L’evento gratuito è aperto a tutti e tutte. Non è necessaria la prenotazione.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Una scuola, molte culture, una comunità”, progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Per informazioni Cuore Liburnia Sociale [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©