Porto Aperto, progetto gratuito per tutte le scuole

E’ possibile ancora richiedere da parte delle scuole la partecipazione al progetto Porto Aperto 2025/2026 – XIX Edizione, promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP MTS). Come nelle precedenti edizioni del Progetto, anche la XIX edizione prevede una serie di visite guidate ai porti del Sistema e al circuito didattico-espositivo del Livorno Port Center, oltre ad altri percorsi tematici sul tema del porto diversificati per fasce di età.

Attraverso il progetto si intende avvicinare gli studenti alla realtà portuale far conoscere il porto come sistema complesso: infrastrutture, attività economiche, logistica, sicurezza, ambiente. Orientamento e conoscenza delle professioni, aiutare gli studenti a comprendere il ruolo del porto nello sviluppo economico e sociale della città e della regione.

Il progetto coordinato dalla cooperativa Itinera vede anche la collaborazione della cooperativa Agave servizi e dell’associazione Guide Labroniche per la gestione di attività in Fortezza Vecchia.

Per informazioni:

Segreteria didattica Itinera: tel: 0586.894563 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00; e-mail: [email protected]

In allegato (da cliccare e scaricare sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo in pagina) il modulo di adesione da compilare on line salvare ed inviare a coop.Itinera [email protected] ed il concorso a cui le scuole possono partecipare

