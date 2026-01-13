Proiezioni gratuite per bambini e famiglie in Villa Maria

Si parte sabato 17 gennaio con Pinocchio. L’iniziativa, completamente gratuita, si inserisce nell’ambito del progetto “Io non ho paura 2 - le paure vinte in sala - storie senza confini” uno dei 138 progetti vincitori di un bando nazionale promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 2025-2026

Riparte anche quest’anno il programma di proiezioni di filmati di animazione e laboratori per bambini 5-7 anni e famiglie presso la Biblioteca Labronica, sez. Villa Maria Centro di Documentazione sulle arti visive e sullo spettacolo. Per scoprire insieme i protagonisti più amati e famosi delle fiabe che hanno preso vita sul grande schermo. Il sabato pomeriggio sarà l’occasione per un’esperienza magica che consentirà di vedere spezzoni tratti dai film di animazione più celebri ed a seguire realizzare piccoli laboratori creativi a tema per dare forma alla fantasia ispirata dalla visione dei filmati.

Si parte sabato 17 gennaio con Pinocchio, una storia speciale da raccontare e da far vedere ai bambini perché parla di crescita, di errori, di sogni in modo semplice. E’ stato rappresentato al cinema sia come cartone animato sia come film (regia di Comencini, Garrone). Saranno mostrate ed analizzate alcune scene più significative e coinvolgenti.

L’iniziativa, completamente gratuita, si inserisce nell’ambito del progetto “Io non ho paura 2 – le paure vinte in sala – storie senza confini” uno dei 138 progetti vincitori di un bando nazionale promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 2025-2026.

Il progetto a cura della cooperativa Itinera, è svolto in collaborazione con I Licaoni, della Santifanti srl, dell’Operatrice di Educazione Visiva Livia Giunti, e con l’associazione FILIPI Horror Festival con il supporto del Comune di Livorno e Cred.

In questa seconda edizione del progetto sarà esplorata la paura attraverso la fiaba, fonte di grande ispirazione per il cinema e capace di affrontare temi universali in modo semplice.

In allegato il calendario degli appuntamenti di questo anno.

Primo appuntamento sabato 17 gennaio orario 15-17.00. Biblioteca villa Maria via Redi

Per partecipare: si consiglia una prenotazione, posti limitati. La partecipazione è gratuita.

Contattare la biblioteca Tel 0586/219265 oppure inviare una mail a [email protected] indicando recapito telefonico e numero partecipanti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©