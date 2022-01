Proseguono i laboratori a tema “Dante” alla Biblioteca dei Ragazzi e alla Stenone

Riprendono gli eventi legati alla mostra Dante Alighieri sta come torre ferma, inaugurata lo scorso 12 novembre alla Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi di Villa Fabbricotti e visitabile fino al 12 febbraio. Realizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con la Cooperativa Itinera e grazie al contributo della Regione Toscana, la mostra è un omaggio al Sommo Poeta, in occasione dell’appena concluso 700° anniversario della sua morte. Il percorso, curato dalla Prof.ssa Elisa Squicciarini, racconta la storia dell’opera completa di Dante attraverso l’esposizione dei volumi antichi posseduti dalla Biblioteca, per alcuni dei quali sarà possibile conoscere la storia e le particolarità attraverso la lettura di didascalie. I prossimi appuntamenti si svolgeranno presso la Biblioteca Stenone e Biblioteca dei Ragazzi con questo programma:

LUNEDI 10 ORE 16,30 – 18,30, Biblioteca Stenone: DANTE ANIMATO: il laboratorio GUARDIANI E MOSTRI è dedicato a bambini di età 7-10 e propone la creazione di carte dei mostri attraverso la lettura e la scoperta delle creature che governano l’Inferno della Divina Commedia.

MERCOLEDI 12 ORE 16,30-18,30, Biblioteca Stenone: DANTE ANIMATO: il laboratorio DANTE INNAMORATO è dedicato invece ai bambini di età 9-12 e propone un approfondimento sulla figura di Beatrice, attraverso la lettura dei passi che la raccontano e la realizzazione di un suo ritratto.

SABATO 15 ORE 10,00-12,00, Biblioteca dei Ragazzi (Villa Fabbricotti): VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI DANTE, proiezione a tema con laboratorio IN VIAGGIO CON DANTE, dedicato a bambini di età 6-10. Con chi vorresti fare un viaggio condotto dall’amore? La risposta sarà nella costruzione di un biglietto da dare alla persona con cui si vorrebbe partire! La partecipazione ai laboratori e l’accesso alla visita guidata della mostra sono gratuiti. L’entrata sarà consentita esclusivamente all’utenza munita di Super Green Pass.

E’ consigliata la prenotazione. Per informazioni:

Biblioteca Stenone 0586/440524

Biblioteca dei Ragazzi Villa Fabbricotti: 0586/824524

Biblioteca Labronica Villa Fabbricotti 0586/824511

Cooperativa Itinera 0586/894563