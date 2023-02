Quattro seminari gratuiti dedicati al miglioramento dell’accoglienza turistica

Realizzati grazie alla sinergia tra i Comuni di Livorno, Collesalvetti e Capraia Isola insieme a Fondazione Lem e Cooperativa Itinera. Dalle 9 alle 13, alla Biblioteca Bottini dell’Olio, gli operatori turistici - e non solo - avranno la possibilità di parlare di enogastronomia, verde, cultura e balneazione

di Giulia Bellaveglia

Enogastronomia, verde, cultura e balneazione sono i temi protagonisti di 4 seminari gratuiti indirizzati al miglioramento dell’accoglienza turistica, promossi dai Comuni di Livorno, Collesalvetti e Capraia Isola insieme alla Fondazione Lem e organizzati dalla Cooperativa Itinera. “Abbiamo cercato – spiega l’assessore al turismo Rocco Garufo – di indirizzare le proposte sui temi che rappresentano i prodotti turistici in cui l’ambito livornese è più forte. Destinazioni come Livorno, prima della pandemia erano molto meno appetibili delle città d’arte, ma dopo la parentesi Covid sono diventate molto richieste” A dimostrarlo sono i numeri. “Da gennaio a ottobre 2022 – prosegue – a livello di ambito si sono registrati 180 mila arrivi, ovvero iscrizioni nelle strutture ricettive, a cui si sommano quasi 400mila presenze. Ecco perché un approfondimento su come migliorare l’accoglienza turistica è determinante. Il turista torna non solo se trova cose belle da vedere, ma anche se incontra un contesto relazionale che lo accoglie e lo fa sta bene”. Per partecipare ai seminari, che avranno luogo nella sala conferenze della Biblioteca Bottini dell’Olio, non è richiesto alcun requisito ed è sufficiente compilare l’apposito modulo oppure inviare una mail a [email protected]. In alternativa sarà possibile seguire gli incontri online collegandosi all’indirizzo dedicato sulla piattaforma Zoom richiedibile via mail. “Gli incontri – aggiunge Ambra Fiorini di Itinera – sono stati pensati come giornate operative, rivolti a tutti gli operatori dell’ambito turistico e finalizzati alla creazione di un dibattito. In tutti gli eventi saranno invitate personalità d’eccellenza per raccontare la propria esperienza o fornire suggerimenti e contributi. Altre due giornate poi, una tra Livorno e Collesalvetti e l’altra a Capraia Isola, ancora in fase di programmazione, saranno dedicate all’andare sul campo per scoprire le varie metodologie”.

Questo il calendario completo delle iniziative: giovedì 16 febbraio turismo enogastronomico, scoperta dei vini e dei sapori autentici, venerdì 3 marzo turismo verde, disconnessione e ricarica in natura, giovedì 16 marzo turismo culturale, living culture, cultura, eventi e creatività e giovedì 30 marzo turismo balneare, mare in Toscana, tutti con orario 9-13.

