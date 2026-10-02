Ritorna Castagneto a Tavola, 4 giorni di eventi e il pranzo nel Castello della Gherardesca

Castagneto a Tavola 2026: l'evento clou del Pranzo al Castello della Gherardesca tra grande vino e ricette tipiche, un ricco programma con il convegno sul turismo, laboratori di gusto e tour tra i vigneti di Bolgheri, la rievocazione medievale del 1421, e lo spettacolo di teatro inclusivo

Tradizione, grandi vini, cultura e memoria storica si incontrano a Castagneto Carducci per la nuova edizione di “Castagneto a Tavola”, in programma da giovedì 29 ottobre a domenica 1° novembre 2026. Con il suggestivo slogan “Vieni a vivere la nostra storia”, l’evento invita cittadini e turisti a scoprire il cuore del borgo attraverso un ricco calendario di appuntamenti enogastronomici, laboratori, rievocazioni storiche ed esperienze sul territorio. La manifestazione è promossa e patrocinata dal Comune di Castagneto Carducci e realizzata da Cooperativa Itinera, con il contributo di Castagneto Banca e la collaborazione di associazioni e realtà del territorio.

«Questa edizione di Castagneto a Tavola si presenta ancora più ricca e con numerose novità, pensate per valorizzare e raccontare sempre di più la nostra identità. Castagneto Carducci non è soltanto un paesaggio incantevole, ma un vero e proprio ecosistema fatto di storia, grandi vini, tradizioni gastronomiche e memoria. Tra le novità ci fa piacere sottolineare la partecipazione di gran parte delle attività del capoluogo legate al mondo del cibo e della ristorazione. È uno step importante per riportare la manifestazione nel cuore del paese e renderla sempre più espressione della sua comunità e delle sue eccellenze. Un nuovo format che ci auguriamo possa diventare la base per costruire e far crescere le future edizioni di Castagneto a Tavola».

— Sandra Scarpellini, Sindaca, e Cristiano Pullini, Assessore al Turismo del Comune di Castagneto Carducci

L’inaugurazione è affidata all’incontro sul turismo culturale, che avrà luogo giovedì 29 ottobre alle ore 16.30 presso il Teatro Roma dal titolo “Oltre il prodotto: il gusto come esperienza e posizionamento. Vino, olio e cucina come ecosistema competitivo della Costa degli Etruschi”, con ospiti esperti del settore ed a cura di Italia Highlights (ingresso libero). Il pomeriggio del venerdì sarà dedicato alle eccellenze gastronomiche nelle botteghe di Via Vittorio Emanuele a ingresso libero e gratuito: con il laboratorio per bambini “Biscotti… che poesia!” presso il Piccolo Biscottificio Castagnetano dalle ore 15.00, “Orto in conserva” come si fa la Giardiniera della tradizione presso la bottega agricola La Castagnetana dalle ore 16.00 e il laboratorio-degustazione “I segreti della zuppa castagnetana” con la cuoca Gabriella Contini presso il Bar Enoteca Carducci a partire dalle ore 17.00. A seguire, “Aperirosé e visita alla Casa Carducci” (ore 19.00), su prenotazione.

Sabato mattina spazio allo sport e all’esplorazione con il Bike tour tra i vigneti della Bolgheri DOC (ore 9.00) e la passeggiata tra le botteghe del borgo (ore 10.30) entrambi su prenotazione ed a numero chiuso. A partire dalle 15.00 il centro storico farà un tuffo nel passato con “A.D. 1421”, il corteo storico, coordinato dall’Associazione Parchi Geostorici, attraverserà il borgo con sbandieratori ed armigeri verso il cortile del Castello della Gherardesca dove il pubblico potrà assistere alla rievocazione della consegna dello Statuto, per poi proseguire in Piazza della Gogna con musiche medievali e giochi.

Domenica 1° novembre sarà possibile degustare l’olio nuovo presso lo stand di Terre dell’Etruria che sarà presente in Piazza del Popolo proponendo anche degustazioni di vino, e visitare i frantoi della zona per assistere alle fasi della frangitura e scoprire come nasce l’olio nuovo, espressione autentica del territorio e della sua cultura agricola.

Evento esclusivo della manifestazione il Pranzo di eccellenza al Castello, nella Sala dei Trofei, realizzato grazie alla collaborazione dei ristoratori locali e delle cantine del territorio e allestito da “Paola Picchi Catering”, che avrà inizio dalle ore 12.00 con la Giostra Medievale sul Piazzale del Conte Ugolino, per acquistare i biglietti:

https://prenota.itinera.info/castagneto-a-tavola

Al termine del pranzo avrà luogo la consegna della bandiera Spighe Verdi 2026 assegnata da Fee Italia al Comune di Castagneto Carducci per la gestione sostenibile del territorio e la valorizzazione del patrimonio rurale.

Nel pomeriggio, alle 17.30 presso il Teatro Roma, andrà in scena lo spettacolo di teatro inclusivo “Non posso, c’ho da fà” della Compagnia Mayor Von Frinzius per la regia di Lamberto Giannini (ingresso libero), uno spettacolo coinvolgente che fa ridere, ma anche riflettere sul valore della diversità, dell’inclusione e della libertà di essere sé stessi. A seguire sarà possibile degustare l’Aperitivo della Tradizione nel foyer del teatro realizzato a cura di Pandemonium Pub di Castagneto Carducci.

Per tutta la durata della manifestazione, tra le botteghe del borgo sarà inoltre allestita la mostra fotografica diffusa “…sta il cacciator fischiando…”, dedicata alla memoria e alla tradizione della caccia castagnetana. Sarà possibile inoltre, visitare gratuitamente il Museo Archivio Carducci negli orari 10.00-13.00 il giovedì e venerdì e 16.00-19.00 il sabato e la domenica, Via G.Marconi 8 Castagneto Carducci.

Per scaricare il programma ed il menu del pranzo:

https://prenota.itinera.info/castagneto-a-tavola

Tutte le informazioni ed i dettagli degli eventi sono disponibili sulle pagine social:

https://www.facebook.com/castagnetoatavola

https://www.instagram.com/castagnetoatavola/

Informazioni e Prenotazioni:

Pranzo al Castello: https://prenota.itinera.info/castagneto-a-tavola/

Telefono / WhatsApp: +39 380 4913576

Email: [email protected]

Aperirosé e visita alla Casa Carducci

A cura del Borgo del Cuore. Casa Carducci · Via Carducci, 59.

Info e prenotazioni: tel. 0565 881240 · [email protected]

Bike tour lungo i vigneti della Bolgheri DOC

A cura di Tuscany Love Bike.

Info e prenotazioni: tel. 339 2100298 · [email protected]

Passeggiata nel borgo: alla scoperta di Castagneto Carducci

A cura di Tuscan Food and Wine tours

Info e prenotazioni: [email protected]

Nel cuore del frantoio: alla scoperta dell’olio nuovo

Terre dell’Etruria, Via del Casone Ugolino 2, Donoratico

Antico Frantoio di Segalari, Località Lamentano 136, Castagneto Carducci

Fonte di Foiano, Località Lamentano 148, Castagneto Carducci

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