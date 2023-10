Sabato 28 ottobre Scienza al Parco a Villa Maurogordato

L'ultimo appuntamento dell'iniziativa Scienza al Parco si svolgerà alle 15,30 nel suggestivo parco di Villa Maurogordato e prevede attività per grandi e piccini. Evento gratuito. Inoltre alle 15,30 e alle 16,30 due turni di visita guidata del Parco con il botanico e lo storico. Prenotazione a [email protected]

Sabato 28 ottobre alle ore 15,30 il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo vi aspetta per l’ultimo appuntamento di Scienza al Parco, la prima delle numerose iniziative gratuite e rivolte a tutti organizzate nell’ambito PNRR M1C3-3 per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura. Realizzato in collaborazione con Coop. Itinera e con il supporto dell’associazione Reset Livorno, associazione Osservatorio di Monterotondo e Anpana, l’evento si svolgerà nel suggestivo parco di Villa Maurogordato e prevede attività per grandi e piccini. Il Museo allestirà uno stand in cui sarà possibile trovare materiale informativo e l’occorrente per attività esperienziali: microscopi, gamebook, schede di osservazione, libri e molto altro. Lo staff didattico del Museo, che coordina l’iniziativa, sarà presente per supportare le attività e dare informazioni. Inoltre, dallo stand partiranno, alle 15:30 e alle 16:30, due turni di visita guidata del Parco con il botanico e lo storico. L’evento è gratuito. Per le visite guidate è necessaria la prenotazione (max. 25 partecipanti), mentre le attività organizzate presso lo stand non sono su prenotazione ed è sufficiente recarsi sul posto tra le 15:30 e le 17:00. In occasione dell’evento sarà disponibile il parcheggio di Villa Rodocanacchi.

Info e prenotazioni

Segreteria Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00

Tel. 0586 266711

[email protected]

Condividi: