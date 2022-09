Sabato “Paesaggi Sonori Etruschi a Volterra”, workshop-concerto a cura di Francesco Landucci

Sabato 17 settembre alle ore 16 primo appuntamento nell'ambito dell'iniziativa Giornata degli Etruschi 2022 promossa anche quest'anno dal Consiglio regionale della Toscana in collaborazione con il Comune di Volterra e le cooperative Itinera e coop. Culture. INFO e PRENOTAZIONI: [email protected]

Nell’anno di Volterra 22 prima Città toscana della Cultura, il Museo Guarnacci ospiterà l’evento “Paesaggi Sonori Etruschi a Volterra” un Workshop -Concerto a cura di Francesco Landucci. Spettacolo di arte, ricerca e archeologia musicale in cui verranno utilizzati strumenti musicali del mondo Etrusco.

Suoni e melodie verranno prodotti singolarmente in tempo reale per poi essere registrati e rimandati in contemporanea, come se a comporre fosse un insieme di musicisti. Francesco Landucci è ricercatore musicale, sound designer, musicista, specializzato in sperimentazione e ricerca sonora. Ricostruisce strumenti musicali di varie epoche tra cui molti ispirati al mondo Etrusco e Romano. La performance sarà preceduta da una breve presentazione del Museo a cura di Stefania Piunti.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. PARTECIPAZIONE GRATUITA

Per informazioni e prenotazioni: Coop.Itinera tel.0586/894563 da lunedì a venerdì 9.00-13.00/15.00-18.00 Oppure inviare una mail a [email protected] specificando la data di interesse, nome, cognome e numero partecipanti.

