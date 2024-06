Sabato visita alla mostra Nicola Vukich e alla Sezione Arte Contemporanea

Sabato 8 giugno, al Museo della Città di Livorno alle 17,30 sarà possibile partecipare alla visita guidata a partenza garantita (al costo 2 euro a persona) sulla Sezione Arte Contemporanea e sulla mostra Nicola Vukich (1972-2023) "In memoria". Per info: 0586 824551; [email protected]

Sabato 8 giugno, al Museo della Città di Livorno alle 17:30 sarà possibile partecipare alla visita guidata a partenza garantita (al costo 2 euro a persona) sulla Sezione Arte Contemporanea e sulla mostra Nicola Vukich (1972-2023) “In memoria”. Si consiglia la prenotazione ai recapiti in calce.

La mostra temporanea Nicola Vukich (1972-2023) “In memoria” (fino al 28 luglio) espone un cospicuo nucleo di opere che dà conto della sua produzione visuale – come le serie Tam tam, Mirrors, Crystals, Streets of Town, Soccer players , Baobab e Acquariums – ma anche letteraria e musicale, attraverso un allestimento che si snoda per inserti lungo il percorso della sezione contemporanea del Museo.

La Sezione Arte Contemporanea del Museo mostra invece capolavori del secondo Novecento italiano – alcuni da poco esposti dopo una lunga permanenza nei depositi – di artisti come Pascali, Manzoni, Castellani, Baruchello, Burri, Maselli e molti altri.

Visita guidata a partenza garantita.

Sezione Arte Contemporanea e mostra su Nicola Vukich

– sabato 8 giugno ore 17.30: 2 euro a persona (oltre al biglietto d’ingresso: intero 5 euro, ridotto 3 euro)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

Sportello Cultura Accessibile: Musei aperti e inclusivi

[email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©