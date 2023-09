Sognando i corsari, un altro fine settimana di visite guidate ed eventi

Le visite guidate sono a cura di ATI Itinera, Agave e CoopCulture: si consiglia la prenotazione anticipata a [email protected]; costo 2,50 euro oltre al prezzo del biglietto d'ingresso alla mostra

Si avvicina il termine della mostra Sognando i corsari. Livorno e il suo mare negli Archivi Alinari (al Museo della Città di Livorno, fino a domenica 8 ottobre) e gli ultimi due weekend di apertura ci attendono con i concerti in collaborazione dell’Istituto Mascagni, gli eventi legati alla Diciannovesima Giornata del Contemporaneo AMACI e al F@mu – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, oltre alle consuete visite guidate.

Sabato 30 settembre doppio appuntamento con le visite guidate in mostra a orario fisso, alle 18.00 e alle 19.00.

Le visite guidate sono a cura di ATI Itinera, Agave e CoopCulture: si consiglia la prenotazione anticipata a [email protected]; costo 2,50 euro oltre al prezzo del biglietto d’ingresso alla mostra.

Domenica 1 ottobre alle ore 18.00 si terrà il concerto solista del Maestro Luca Medusei, giovane e affermato talento della chitarra classica. La partecipazione non comporta costi aggiuntivi oltre al biglietto d’ingresso.

Sabato 7 ottobre alle ore 18.00 concerto Quintetto K 581 di W.A. Mozart sempre in collaborazione con con Istituto P. Mascagni con Michele La Greca, Marta Boschis, Ilaria Da Dio, Shirin Massai e Giovanni Agostini (clarinetto, violino, violino, viola e violoncello). La partecipazione non comporta costi aggiuntivi oltre al biglietto d’ingresso.

Alle ore 19.00 visita guidata Novecento riflesso per AMACI – Diciannovesima Giornata del Contemporaneo: si consiglia la prenotazione anticipata a [email protected]; costo 2,50 euro oltre al prezzo del biglietto d’ingresso alla mostra.

Domenica 8 ottobre alle ore 11.00, ultimo giorno di apertura della mostra, per F@mu – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, il Museo della Città di Livorno aderisce con un’attività ludico-didattica declinata sui temi di Sognando i corsari. Livorno e il suo mare negli Archivi Alinari: Una Schiappa al mare nella Livorno degli Alinari (consigliata la prenotazione anticipata; costo dell’attività: € 3 oltre al costo del biglietto: omaggio per i bambini e ridotto € 4 per tutti gli altri partecipanti).

CALENDARIO E INFORMAZIONI

sabato 30 settembre

– ore 18.00 – visita guidata

– ore 19.00 – visita guidata

costo € 2,50 oltre al biglietto (intero € 6; ridotto € 4) consigliata prenotazione anticipata a [email protected]

domenica 1 ottobre

– ore 18.00 – concerto chitarra Luca Medusei in solo con Istituto P. Mascagni

non occorre prenotare, nessun costo aggiuntivo oltre al biglietto di ingresso (intero € 6; ridotto € 4)

sabato 7 ottobre

– ore 18.00 – concerto Quintetto K 581 di W.A. Mozart

non occorre prenotare, nessun costo aggiuntivo oltre al biglietto di ingresso (intero € 6; ridotto € 4)



– ore 19.00 – visita guidata Novecento riflesso per AMACI – Diciannovesima Giornata del Contemporaneo

costo € 2,50 oltre al biglietto (intero € 6; ridotto € 4) consigliata prenotazione anticipata a [email protected]

domenica 8 ottobre

– ore 11.00 – attività ludico-didattica F@mu – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

costo attività € 3 oltre al biglietto (gratuito per i bambini, ridotto € 4 per tutti gli altri partecipanti) consigliata prenotazione anticipata a [email protected]

***

Orari Mostra

dal lunedì al venerdì 10.00-20.00

sabato e domenica 10.00-22.00

Biglietti

Intero 6 euro, ridotto 4 euro, ridotto scuole 2 euro;

Possibilità di biglietto open, acquistabile anche online.

Per informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

[email protected]

www.museodellacittalivorno.it

Condividi: