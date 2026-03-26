Suvereto. Inaugurazione del nuovo allestimento del Museo della Rocca Aldobrandesca

Sabato 28 marzo alle ore 16:00, è prevista l’inaugurazione del nuovo allestimento del Museo della Rocca Aldobrandesca di Suvereto. Il pomeriggio inaugurale sarà impreziosito da una rievocazione storica a cura delle associazioni ‘Cavalieri di Ildebrandino’ e ‘Sbandieratori e Musici di Suvereto’ e da visite guidate al nuovo allestimento

Sabato 28 marzo alle ore 16:00, è prevista l’inaugurazione del nuovo allestimento del Museo della Rocca Aldobrandesca di Suvereto, alla presenza della Sindaca Jessica Pasquini, dell’Amministratore Unico Parchi Val di Cornia SpA Luca Ardenghi, della Responsabile dei Musei di Suvereto Marta Coccoluto e della Responsabile del progetto per Cooperativa Itinera Daniela Vianelli; sono stati invitati Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana e Cristina Manetti, Assessore alla Cultura Regione Toscana.

Il pomeriggio inaugurale sarà impreziosito da una rievocazione storica a cura delle associazioni ‘Cavalieri di Ildebrandino’ e ‘Sbandieratori e Musici di Suvereto’ e da visite guidate al nuovo allestimento.

Il progetto di allestimento curato dalla Cooperativa Itinera, operante nei settori della cultura, del turismo e della didattica, rientra nell’intervento di potenziamento rete musei comunali di Suvereto realizzato con fondi PNRR M1C3 Intervento 2.1 – Attrattività Dei Borghi Storici Progetto Locale Di Rigenerazione Culturale e Sociale “Musei e servizi culturali per la rigenerazione dei borghi”.

L’intero intervento finanziato, realizzato grazie al coordinamento tra Comune e Parchi Val di Cornia SpA, è stato finalizzato al miglioramento dei servizi, della fruibilità e della visibilità dei due Musei comunali collocati nel centro storico di Suvereto, il Museo Artistico della Bambola e quello della Rocca Aldobrandesca.

“L’investimento complessivo sui musei – dichiara la sindaca di Suvereto Jessica Pasquini – rafforza ulteriormente l’offerta culturale e turistica del territorio, contribuendo a renderla più qualificata, accessibile e attrattiva. Questo intervento alla Rocca in particolare segna un passaggio importante nel percorso di valorizzazione del nostro patrimonio. Grazie al PNRR investiamo non solo su un luogo simbolo, ma su una visione di sviluppo che unisce tutela, innovazione e accoglienza. La Rocca diventa uno spazio ancora più accessibile e vivo, punto di riferimento per cittadini e visitatori e per la promozione della nostra identità ”.

Nello specifico per la Rocca Aldobrandesca, oltre a procedere alla realizzazione di questo nuovo allestimento museale concepito per raccontare con un linguaggio innovativo e coinvolgente la storia del borgo, dal periodo medievale all’età moderna fino alla Suvereto contemporanea, sono stati inseriti anche parte dei lavori volti al superamento delle barriere architettoniche, tra cui il rifacimento della strada di accesso secondaria al sito. Parallelamente, è stata attuata una serie di azioni finalizzate al miglioramento della visibilità e della qualità dei servizi offerti dai due musei, accompagnate da iniziative educative e divulgative pensate per valorizzarne il patrimonio sia presso la comunità locale sia nei confronti dei visitatori. L’intervento si integra, inoltre, con il progetto “Il Medioevo alla Rocca”, dando vita a un’azione complessiva e coordinata capace di rafforzarne l’attrattività. Un percorso che si pone l’obiettivo di elevare la qualità dell’offerta culturale del borgo, valorizzando anche il ruolo dei suoi musei e contribuendo a definirlo come un luogo in cui il benessere di residenti e visitatori passa anche attraverso la cultura.

Dopo l’inaugurazione, il Museo Artistico della Bambola e il Museo della Rocca Aldobrandesca saranno aperti in occasione delle festività pasquali tutti i giorni da venerdì 3 a lunedì 6 aprile con orario 14:30-18:30.

Dettaglio delle azioni realizzate con l’intervento PNRR nella Misura Musei di Suvereto:

Nuovo allestimento del Museo della Rocca Aldobrandesca

Audioguide multilingue (italiano, inglese, tedesco) per il Museo Artistico della Bambola, incluse nel biglietto e usufruibili da smartphone dall’apposita webapp di Parchi Val di Cornia

Video guide LIS italiano e internazionale per il Museo della Rocca Aldobrandesca incluse nel biglietto e usufruibili da smartphone dall’apposita webapp di Parchi Val di Cornia

Catalogo del Museo Artistico della Bambola, Collezioni Maria Micaelli “Che Bambola”

Dépliant Museo Artistico della Bambola versione italiano/inglese

Dépliant dei due Musei versione italiano/inglese

Segnaletica esterna dei Musei

Rifacimento pannelli esterni Museo della Rocca Aldobrandesca

Predisposizione rete Wi-Fi nei due Musei

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