“Tre passi nel delirio”, a Villa Maria il Club del Film si immerge nell’universo di Edgar Allan Poe

Giovedì 3 dicembre alle 18 alla Biblioteca Labronica di Villa Maria un appuntamento dedicato al film del 1968 ispirato a tre racconti dello scrittore americano. In programma la visione e il confronto sulle opere letterarie da cui sono tratti i tre episodi

Il cinema incontra la letteratura e lo fa attraverso le atmosfere inquietanti e visionarie di Edgar Allan Poe. Giovedì 3 dicembre, alle 18, la Biblioteca Labronica di Villa Maria, in via Francesco Redi 22, ospiterà un nuovo appuntamento del Club del Film, organizzato e realizzato da Coop Itinera.

Al centro dell’incontro ci sarà “Tre passi nel delirio” (Histoires extraordinaires), film del 1968 composto da tre episodi liberamente ispirati ad altrettanti racconti dello scrittore americano. L’appuntamento sarà l’occasione per commentare e discutere la pellicola e confrontarsi con le opere letterarie che ne hanno ispirato le storie.

Il film si articola in tre episodi, affidati a tre importanti registi europei.

Il primo, “Metzengerstein”, è diretto da Roger Vadim e interpretato da Jane Fonda e Peter Fonda. La storia, tratta dal primo racconto pubblicato da Poe, il 14 gennaio 1832 sul Philadelphia Saturday Courier, racconta di una nobildonna senza scrupoli che provoca la morte di un cugino che ha osato respingerla, ma che dovrà fare i conti con un destino pronto a presentarle il conto.

Il secondo episodio, “William Wilson”, porta la firma di Louis Malle e vede protagonisti Alain Delon e Brigitte Bardot. Tratto dal racconto pubblicato nel 1839 sulla rivista The Gift for 1840, racconta di un ufficialetto austriaco cinico e sadico costretto a confrontarsi con un sosia che rappresenta la sua parte migliore e che compare ogni volta che sta per compiere un’azione disonesta. Il confronto tra i due arriverà fino al duello.

Il terzo episodio, “Toby Dammit”, è diretto da Federico Fellini e interpretato da Terence Stamp. Si tratta di un libero adattamento del racconto satirico e grottesco Mai scommettere la testa col diavolo, pubblicato da Poe nel 1841. Il protagonista è un attore alcolizzato che accetta di girare un western “cattolico” soltanto perché gli viene promessa una Ferrari. Ma, tormentato da un richiamo inconscio, finirà per andare incontro alla morte dopo una folle corsa.

In vista dell’incontro, presso la Biblioteca di Villa Maria è possibile prendere in prestito sia il DVD del film sia il volume con i racconti di Poe. A disposizione degli interessati anche una bibliografia di approfondimento, con testi dedicati ai racconti dello scrittore americano, alla sceneggiatura del film e ai tre registi.

I volumi sono consultabili e reperibili attraverso il catalogo delle biblioteche cittadine anche presso la Biblioteca dei Bottini dell’Olio. Tra i testi suggeriti figurano Il gotico italiano, Il mio cinema di Louis Malle, Bardot-Deneuve-Fonda, Tre passi nel genio. Fellini tra fumetto, circo e varietà e Tutto Fellini.

Al termine della serata i partecipanti sceglieranno insieme il prossimo libro e film da approfondire nell’appuntamento di gennaio.

Un’occasione per riscoprire il dialogo tra letteratura e cinema, lasciandosi guidare dalle atmosfere visionarie di uno dei più grandi maestri della letteratura del mistero e dell’incubo.

Informazioni: Biblioteca Labronica, sede di Villa Maria, Centro di Documentazione sulle arti dello spettacolo, via Francesco Redi 22, Livorno. Telefono 0586 219265. Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30 e 14.30-19.30; sabato 8.30-14.30.

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