Turismo, 40 imprese sono già Quality Made Travel different

La Cooperativa Itinera capofila del progetto Qmnet che promuove lo sviluppo turistico del territorio grazie al brand identitario Quality Made Travel Different

QMnet, Quality Made Network, progetto Interreg Marittimo Italia-Francia, porta avanti il brand Quality Made Travel different e vede Cooperativa Itinera di Livorno come capofila. Il progetto QMnet è stato finanziato dal Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (FESR – Fondo Europeo Sviluppo Regionale) nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea (CTE), gestito dall’Autorità di Gestione Italia Francia Marittimo, V avviso, ed ha lo scopo di promuovere lo sviluppo turistico dei territori dell’area, implementando l’uso del marchio eco-turistico identitario “Quality made”. L’obiettivo è quello di promuovere e valorizzare il concetto di identità culturale, che si manifesta attraverso una gestione d’impresa basata su principi di responsabilità e sostenibilità ambientale, culturale e sociale, sostenendo il tessuto imprenditoriale delle micro, piccole e medie imprese, che operano nelle filiere turistiche blu e verde dell’area di cooperazione. Attraverso il bando sono state selezionate 55 Micro, Piccole e Medie Imprese localizzate nei territori dell’area di cooperazione ovvero (Regione Liguria, Regione Sardegna, Corsica e Dipartimenti del Var e Alpi Marittime, province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto della Regione Toscana) operanti nei settori attività ricettiva, attività di ristorazione, artigianato tradizionale, agricoltura, produzioni enogastronomiche, aziende agrituristiche, servizi turistici, servizi culturali, servizi sociali legati al turismo, attività outdoor. Di queste 55 imprese 40 sono tra quelle già in possesso della certificazione “Quality made” e 15 avvieranno il loro percorso di certificazione QM. Con questo progetto, che si concluderà il 30 giugno 2023, si intende rafforzare la rete della Community di imprese QM, potenziare la comunicazione e la diffusione del Marchio Quality Made travel different, oltre a fornire alle imprese strumenti utili e pratici per valorizzare la propria attività e comunicarla in maniera efficace per il suo effettivo valore identitario, autentico e “differente”. Una delle azioni chiave di progetto sarà la costituzione di un CLUSTER di PMI che si identificano e si riconoscono nel marchio e che andranno a posizionarsi sul mercato turistico nazionale ed estero. Successivamente, la definizione di un piano di promo-commercializzazione vedrà la connessione concreta tra le imprese certificate QM e la rete degli operatori turistici legati al settore del turismo sostenibile.

In Toscana le imprese che fanno parte del progetto QMnet sono 17, di cui 4 nuove e in invia di certificazione, dislocate a Livorno e lungo la costa, nell’entroterra della Costa degli Etruschi, nell’entroterra pisano, sulle Apuane e in direzione Lunigiana e la loro attività all’interno del cluster Quality Made è coordinata da Cooperativa Itinera. Otto sono le realtà produttive biologiche con produzione di grani antichi quale la Tenuta Bellavista Insuese di Guasticce (LI), di olio e frutta come il Podere La Casina a Lajatico, e l’Agriturismo Santissima Annunziata a San Vincenzo, l’Agriturismo Cilla a Giuncugliano (LU), con allevamento di bovini e coltivazione del farro della Garfagnana, e infine il Rifugio Seremus a Monterotondo Marittimo (GR) che pratica la permacultura. Undici le imprese che forniscono anche ospitalità, alcune delle quali sono residenze storiche, come il B&B Cà Luni a Casola in Lunigiana, un piccolo villaggio di case di sasso circondato dallo spettacolo mozzafiato delle Alpi Apuane e il B&B Ristorante Puccini che ha sede in un palazzo del 1200 a Celle dei Puccini, un piccolo borgo medioevale dove il tempo sembra essersi fermato. Per i viaggiatori in cerca di avventura l’ostello Pania Forata a Pruno, nel cuore delle Alpi Apuane, offre sistemazioni per gruppi scolastici ed escursionistici. Per una vacanza all’insegna del mare e delle comodità gli appartamenti e le camere del resort a 4 stelle Park Hotel Marinetta a Marina di Bibbona (LI), con Wellness Spa, ristoranti interni e la spiaggia a pochi metri. 13 i locali dove provare i sapori autentici toscani e 3 le guide ambientali e turistiche per incontrare la natura l’arte e l’artigianato quali Nicholas Fontanini, Silvia e Alessandro di Pania Forata Hostel, che accompagnano a visitare le Alpi Apuane camminatori più o meno esperti, e Massimo e Jonathan di Trovare Tuscany per visitare Pisa, Volterra e altre destinazioni culturali.

Uno degli elementi cardine del brand QM è quello della sostenibilità, che lega le attività di tutte le imprese turistiche certificate in uno sforzo comune di ridurre l’impatto ambientale e di educare gli ospiti a comportamenti ecologisti, in questo senso le realtà che operano totalmente con l’energia pulita attraverso la geotermia, sono Vapori di Birra, a Sasso Pisano, Castelnuovo Val di Cecina (PI), il primo birrificio al mondo a produrre birra artigianale utilizzando come fonte primaria di energia il vapore geotermico, il Caseificio Paterno a Monterotondo Marittimo, che produce formaggio di pecora di altissima qualità esclusivamente con il latte dei propri allevamenti, e l’Agriturismo Incanto del Fiume, a Pomarance (PI), aperto anche in inverno grazie all’impianto geotermico. Per scoprire le peculiarità di Livorno, città meno nota della Toscana ma ricca di storia e di bellezze naturalistiche, è consigliabile partire da una visita al Mercato delle Vettovaglie, aperto nel 1894, e fermarsi a pranzo nel locale omonimo Alle Vettovaglie, per provare l’enogastronomia labronica e fare una esperienza del gusto. Imperdibile la cena presso la Fiaschetteria da Pilade, locale storico del centro città dove le ricette tipiche sono proposte in una chiave rinnovata, ma conservando l’identità e la genuinità delle materie prime. Infine l’esperienza gastronomica è garantita presso Fratelli Rocchi, a Cecina, grazie alla selezione di prodotti rigorosamente toscani per portare un pezzo di Toscana a casa, anche a ritorno della vacanza. Tutte le proposte turistiche Quality Made in Toscana sono presenti sul portale qualitymade.eu dove ogni vacanza è una esperienza, un momento di scoperta e di conoscenza del territorio, delle tradizioni e delle identità. Sul portale è possibile contattare le singole imprese per organizzare la propria vacanza “differente”. Quality Made si rivolge al viaggiatore “consapevole”, alla ricerca di luoghi meno battuti dal turismo di massa, per gustare cultura e sapori autentici e sentirsi come a casa: “travel like a local”!!!

Per informazioni:

www.qualitymade.eu

[email protected]

[email protected]

