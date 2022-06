Turismo, concluso il progetto che ha portato alla nascita del marchio Quality Made

Alla presentazione finale del progetto erano presenti tra gli altri Laura Giuliano, vicepresidente di Coop. Itinera, capofila del progetto, Antonella Donadio della Camera di Commercio Italiana a Marsiglia, partner del progetto, Francesco Gazzetti presidente Commissione politiche europee e relazioni internazionali della Regione Toscana e l’assessore al commercio e al turismo di Livorno Rocco Garufo

Illustrata, negli spazi dell’Auditorium Giorgio Kutufà del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, la fase conclusiva del progetto. Obiettivo: certificare imprese della filiera turistica accomunate dai principi di sostenibilità e di identità con il marchio Quality made travel different

di Giulia Bellaveglia

Il progetto Interreg Marittimo Italia/Francia QMbac giunge alla fase conclusiva (foto Amore Bianco). Un’iniziativa che ha avuto lo scopo di certificare le imprese della filiera turistica, accomunate dai principi di sostenibilità e di identità, con il marchio “Quality made travel different” e di creare una comunità di operatori che propongono un tipo di turismo lento alla scoperta dei territori e delle comunità locali. “Un’attività che raccoglie l’eredità di un altro piano di lavoro, quello di Smartic – spiega Laura Giuliano, vicepresidente di Itinera, capofila del progetto – E che ha portato alla realizzazione di un marchio di identificazione culturale e turistica diffuso all’interno di una filiera di aziende tra Alpi, Corsica, Liguria, Sardegna, Toscana e Var”. Attraverso Quality made le zone tra Italia e Francia, le imprese, e le loro offerte turistiche si andranno infatti a posizionare sul mercato come un unicum turistico. Le esperienze di viaggio sono state create, quindi, attraverso la combinazione delle offerte culturali e turistiche delle 123 realtà, frutto della consulenza e certificazione dei tre progetti. Tantissimi i relatori che nel corso della mattina di giovedì 9 giugno hanno dato voce alle varie fasi di svolgimento. Tra loro Antonella Donadio della Camera di Commercio Italiana a Marsiglia, partner del progetto. “Una filosofia di sostenibilità culturale, sociale e ambientale – commenta – Con l’obiettivo di migliorare il posizionamento a livello locale e internazionale creando una rete di scambio e condivisione”. All’evento sono stati presenti, tra i tanti, anche Francesco Gazzetti, presidente Commissione politiche europee e relazioni internazionali della Regione Toscana e l’assessore al commercio e al turismo di Livorno Rocco Garufo. “Una bella soddisfazione anche per tutti coloro che stanno cercando di portare avanti una riflessione su quello che l’Europa può e deve rappresentare in termini di dialogo, confronto e condivisione degli obiettivi – dice Gazzetti – In questa epoca sentiamo spesso parlare di identità come qualcosa di ostile per sancire le distanze. Questo lavoro dimostra invece che proprio l’identità dei nostri territori può essere condivisa, diffusa e anche una grande opportunità”. “Uno dei punti più deboli della nostra città è la mancanza della capacità di fare rete da parte dei soggetti – aggiunge Garufo – Qua troviamo invece un complesso di esperienze differenti che, collaborando tra loro, costituiscono l’essenza della meta e della destinazione”.

