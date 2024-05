Turismo, presentati i due nuovi progetti Qm Export e Qm Festa

Entrambi finanziati dal programma Italia-Francia Marittimo 2021/2027, Qm Export mira a far crescere le imprese all’interno dei mercati internazionali e Qm Festa attraverso lo sviluppo di eventi locali. Laura Giuliano di Itinera: "Questi due nuovi percorsi sono frutto di un lavoro di oltre 7 anni che ha visto crescere nel tempo il valore della mission culturale del percorso Quality Made"

di Giulia Bellaveglia

Qm Export e Qm Festa sono i due nuovi progetti finanziati dal programma Italia-Francia Marittimo 2021/2027 che si inseriscono in un percorso partito nel 2017 e che ha portato alla nascita del brand Quality Made, marchio turistico identitario che racchiude imprese identitarie rispondenti ai valori di sostenibilità culturale, sociale e ambientale delle cinque regioni dell’area di cooperazione: Toscana, Liguria, Sardegna, Var (Provenza, Alpi e Costa Azzurra) e Corsica. Il progetto Qm Export, di durata biennale, il cui capofila è Itinera progetti e ricerche cooperativa sociale, affiancata da 7 partner, ha lo scopo di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese (Pmi) legate all’Economia del Benessere, intesa come attività, servizi e prodotti che garantiscono uno stato fisico e mentale vantaggioso per la persona. A beneficiarne saranno 35 micro, piccole e medie imprese (15 certificate Quality Made e 20 in corso di certificazione) legate all’economia della riduzione di materiali inquinanti (green economy) e alla produzione zero di rifiuti pericolosi (blue economy). Queste realtà, coinvolte attraverso un bando di partecipazione, saranno guidate in un processo di crescita all’interno dei mercati internazionali. Tre le azioni da svolgere: una strategia di internazionalizzazione che garantisca una presenza stabile ed organizzata sui mercati internazionali, un percorso di aumento delle competitività attraverso la qualificazione di prodotti e servizi e la partecipazione per i soggetti coinvolti a villaggi italiani, con possibilità per le 10 migliori aziende di presentare i loro prodotti/servizi nel mercato canadese e statunitense. Il progetto Qm Festa, con capofila Agorà Sardegna Società Cooperativa, mira ad incentivare lo sviluppo turistico delle destinazioni meno note, in periodi di minor flusso valorizzando le identità territoriali ancora da scoprire ma ricche di esperienze. A fare da perno gli eventi locali (feste patronali, sagre, festival di valorizzazione delle identità culturali) – 19 tra le 5 aree – e la sinergia che può essere generata tra le stesse. Tre gli obiettivi principali: la creazione di un prodotto identitario ben definito in relazione all’evento, un percorso di viaggio che possa legare le “feste” tra loro e un’unione con gli altri attrattori del territorio. Lo scopo è quello di risolvere una serie di criticità: eventi che non sono sufficientemente integrati con il luogo nel quale si svolgono, appuntamenti troppo frammentati nel programma complessivo, mancanza di un adeguato processo di comunicazione e promozione delle iniziative e difficoltà nel raggiungere i luoghi coinvolti. Le azioni che verranno concretamente messe in campo saranno mirate alla creazione di un modello di organizzazione e gestione degli eventi con il territorio, l’ampliamento dei rapporti di collaborazione tra le varie iniziative e la creazione di strategie adattabili anche in altri contesti e infine la produzione di materiale comunicativo (interviste, fotografie etc…). “Attraverso le attività svolte all’interno dei 2 progetti – spiega Laura Giuliano della Cooperativa Itinera – come capofila e come partner, la nostra realtà conferma un risultato importante, frutto di un lavoro di oltre 7 anni, che ha visto crescere nel tempo il valore della sua mission culturale: nella progettazione ha orientato sempre di più i focus verso un’idea di cultura identitaria come leva di sviluppo turistico del nostro territorio e del viaggio come esperienza di conoscenza, e una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©