Una giornata di studi dedicata a Pasolini al Teatro 4 Mori

Appuntamento lunedì 27 febbraio a partire dalla mattina. Il centenario della nascita di Pasolini ci offre l'occasione per analizzare l'opera del poeta, scrittore e cineasta bolognese, da una prospettiva abbastanza inedita, cioè dal punto di vista dell'ambiente e del cambiamento del paesaggio urbano

Rimettiamo in gioco l’opera di Pasolini nel delicato panorama contemporaneo grazie ad una giornata di studi che si svolgerà lunedì 27 febbraio dalla mattina al pomeriggio all’interno del Teatro 4 Mori. Gli alunni relatori appartengono al Liceo Enriques e specificatamente alle classi 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 5 D, 5 I, 5 L, 5 N. Parteciperanno anche i docenti: Paolo Lago, Angela Mattei, Patrizia Nesti, Daniela Russo, Maurizio Sciuto, Serena Senesi, Sara Tognazzi. Il tutto in collaborazione con la Cooperativa Itinera nelle persone di Cecilia Caleo, Valentina La Salvia, Daniela Vianelli.

Gli incontri della mattina e del pomeriggio sono aperti alla cittadinanza.

Il centenario della nascita di Pasolini ci offre l’occasione per analizzare l’opera del poeta, scrittore e cineasta bolognese, da una prospettiva abbastanza inedita, cioè dal punto di vista dell’ambiente e del cambiamento del paesaggio urbano. Viviamo in un momento molto delicato, sconvolto dai cambiamenti climatici, da eventi estremi (siano alluvioni o siccità prolungate) che si verificano sempre più di frequente e l’opera di Pasolini – e il suo confronto con quella di altri importanti autori contemporanei – può essere un buon punto di partenza per indagare il nostro presente.

Pasolini, infatti, si configura anche come un importante poeta civile anche per quanto riguarda l’ambiente, dal celebre articolo degli “Scritti corsari” sulla scomparsa delle lucciole fino alle sue serrate analisi del mutamento del paesaggio italiano, preda, a partire dagli anni Cinquanta, di ricostruzioni postbelliche spregiudicate e di abusivismo edilizio.

Il lavoro degli studenti del Liceo Enriques, coordinato dal professor Paolo Lago, è stato realizzato con la collaborazione della Biblioteca Labronica del Comune di Livorno. Gli studenti, divisi in gruppi di lavoro, hanno fatto ricerche e approfondimenti sulla figura e sull’opera di Pasolini presso alcune della varie sedi in cui si articola il sistema bibliotecario cittadino (Biblioteca di Villa Maria, Emeroteca, Bottini dell’Olio) con la supervisione di alcuni esperti bibliotecari della coop Itinera. L’obiettivo è quello di indagare e censire tutte le tracce le notizie che riguardano Pier Paolo Pasolini rintracciabili a Livorno, nei luoghi deputati alla raccolta, catalogazione e conservazione della memoria.

Sono stati rintracciati e selezionati testi critici, articoli di giornale, romanzi, video, film che nel loro insieme ricostruiscono per intero la ricca e varia attività dello scrittore/poeta/regista Pasolini. Il lavoro svolto verrà presentato direttamente dai ragazzi nella mattinata.

Nel pomeriggio, per ricostruire questo aspetto, in parte inedito, del profilo artistico di Pasolini avremo l’importante apporto di due studiosi di alto profilo:

Roberto Chiesi: critico cinematografico e responsabile del Centro Studi-Archivio Pier Paolo Pasolini della Cineteca di Bologna, è membro del Comitato di redazione del mensile Cineforum e del Comitato scientifico di Studi pasoliniani. Scrive per le riviste specializzate Segnocinema, Cinecritica e Cinemasessanta. Francesco Merciai: studioso di letteratura italiana dell’università di Firenze.

Ecco il programma nel dettaglio:

Mattina:

Ore 10:00: saluti istituzionali

Ore 10:30: Paolo Lago, introduzione alla prima parte della giornata, Il cambiamento dello spazio urbano nell’opera di Pasolini

Ore 10:45-12:45: esposizione dei gruppi degli studenti e a seguire dibattito

Pomeriggio:

ore 15:00: Introduzione alla seconda parte della giornata

ore 15:30: Francesco Merciai, Periferia ed eros tra Pier Paolo Pasolini e Walter Siti

ore 16:15: Roberto Chiesi, Sodoma, Gomorra, Numanzia, le città dell’ultima visione

Ore 17:00: dibattito finale e chiusura dei lavori.

