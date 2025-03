Vetrina Toscana, alla scoperta dell’Acquedotto Leopoldino

Un tour nella magia delle sorgenti del settecentesco Acquedotto Leopoldino che da Colognole si snodava fino a portare l’acqua a Livorno. Appuntamento domenica 9 marzo alle 12 in via di Popogna S.P . 8 all'incrocio con via della valle del Chioma

Domenica 9 marzo tour nella magia delle sorgenti del settecentesco Acquedotto Leopoldino che da Colognole (frazione di Collesalvetti) si snodava fino a portare l’acqua a Livorno. Il tour, immerso in un ambiente naturalistico di suggestiva bellezza ci porterà alla conoscenza di come funzionava, ed in parte funziona ancora, il sistema di raccolta delle acque potabili che dalle colline dell’entroterra arrivava fin nel cuore della città. Un evento che punta a valorizzare questo prezioso cuore verde e blu del comune di Collesalvetti e che a sorpresa, inizierà prima con una degustazione di uno dei piatti di carne più tipici di Livorno, “la francesina”, ma in versione street food ovvero dentro il classico pane “a rosetta” accompagnata da vino o acqua, per consentirvi una passeggiata con più energia.

L’evento è promosso da Confesercenti Provinciale di Livorno nel programma Vetrina Toscana con il contributo di Regione Toscana e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e con il Patrocinio del Comune di Collesalvetti.

Evento in collaborazione con L’Apetito.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 7 marzo alle 18

COSTI

Adulti € 10,00

Bambini 6-12 anni € 5,00 – sotto i 6 anni gratuito

INFO – Abbigliamento & Zaino: obbligatorie scarpe da ginnastica con suola antiscivolo oppure morbide da trekking, K-Way, zaino/borsa poco pesante, acqua da bere.

Difficoltà: bassa ma con diverse salite e piccole scalinate, presenza di brevi tratti esposti e fondo sconnesso.

Durata: 2 ore circa

Incontro: Ore 12.00 – via di Popogna S.P . 8 incrocio con via della valle del Chioma

A tutti i partecipanti sarà inviata la posizione esatta all’atto della prenotazione

PRENOTAZIONI – Segreteria Coop. Itinera, tel. 0586-89.45.63. Mobile 348.7382094

Orari di segreteria: 9.30 – 12.30; 16.00 – 19.00

Mail: [email protected]

