Proseguono le visite ai Musei Nazionali di Pisa

Proseguono le visite guidate ai musei nazionali di Pisa anche per il mese di maggio a cura di coop. Archeologia e coop.Itinera.

Museo delle Navi antiche: un viaggio alla scoperta delle antiche navi e dei reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi nella zona di Pisa San Rossore, con focus sulla storia della città, sulla navigazione nell’antichità e sulla conservazione dei reperti esposti.

Quando: visite guidate ogni sabato e domenica alle ore 15.00 e alle ore 17.00.

Costi: visita guidata €8,00 adulti/ € 6 dai 6 ai 12 anni, gratis under 6; ingresso museo (€ 8.00 intero; €4.00 ridotto; gratis under 18)

Dove: Museo delle Navi antiche, Arsenali Medicei, Lungarno Ranieri Simonelli 16, Pisa

Museo nazionale di San Matteo: un viaggio tra le opere di artisti pisani, toscani e dei maggiori maestri del Quattrocento, tra pitture, sculture, oggetti di arte sacra, scoprendo la bellezza e la storia del Medioevo e del Rinascimento, attraverso l’iconografia e le tecniche artistiche.

Quando: visite guidate ogni sabato alle ore 15.00 ed alle 17.00; ogni domenica ore 10.00 e 11.30.

Costi: visita guidata €8,00 adulti/ € 6 dai 6 ai 12 anni, gratis under 6; ingresso museo (€ 5.00 intero; €2.00 ridotto; gratis under 18).

Dove: Museo Nazionale di San Matteo, Piazza San Matteo in Soarta 1, Pisa

Palazzo Reale: alla scoperta del Palazzo Reale e del suo prezioso patrimonio artistico e culturale, una finestra affascinante sulla vita di corte granducale e sull’evoluzione storica della città, con focus sulla ritrattistica, il mecenatismo e sulle tecniche artistiche.

Quando: visita guidata ogni sabato alle ore 11.00.

Costi: visita guidata €8,00 adulti/ € 6 dai 6 ai 12 anni, gratis under 6; ingresso museo (€ 5.00 intero; €2.00 ridotto; gratis under 18).

Dove: Palazzo Reale, Lungarno Pacinotti 46, Pisa

Complesso Monumentale della Certosa di Calci: alla scoperta di uno degli esempi più importanti di architettura barocca toscana, uno spaccato unico della vita monastica, caratterizzata da preghiera, meditazione e silenzio.

Quando: visite guidate ogni sabato pomeriggio con partenza alle 14.30, 16.00 e 17.30; ogni domenica mattina alle 9.30, 11.00 e 12.30.

Costi: Visita guidata €8,00 adulti/ € 6 dai 6 ai 12 anni, gratis under 6; ingresso museo (€ 5.00 intero; €2.00 ridotto; gratis under 18)

Dove: Complesso monumentale della Certosa di Calci, Via Roma 79 , Calci (Pisa)

Per partecipare

Presentarsi in museo almeno 15 minuti prima della visita. Visite sempre garantite, numero massimo di adesioni 25 pax a turno.

Prenotazione consigliata al numero unico +39 324 0018050 (whatsapp)

