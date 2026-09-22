Visite e laboratori al Museo della Città per le Giornate Europee del Patrimonio

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026 (GEP) in Italia, il cui tema ufficiale è "Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare" e verte sulle numerose sfide a cui l'ambiente culturale è quotidianamente sottoposto, al Museo della Città di Livorno sono previste due iniziative pensate per differenti pubblici.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026 (GEP) in Italia, il cui tema ufficiale è “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare” e verte sulle numerose sfide a cui l’ambiente culturale è quotidianamente sottoposto, al Museo della Città di Livorno sono previste due iniziative pensate per differenti pubblici.

Gli artisti e le artiste presenti con le loro opere nella Sezione Arte Contemporanea del Museo della Città offrono uno straordinario affondo generazionale su tematiche post-belliche di ricostruzione e resilienza. Punto di partenza e di ritorno a un presente che necessita di nuova linfa per gettare il cuore oltre l’ostacolo. Il messaggio del realismo guttusiano, il superamento della realtà negli universi di Nigro, il coraggio anticonvenzionale di Maselli saranno quindi alcune tra le ispirazioni di una visita guidata destinata a un pubblico di giovani e adulti, per celebrare le infinite risorse della creatività umana.

Domenica 27 settembre ore 17.00 – 18.30 – visita guidata con attività ludico-didattica per famiglie.

ReinventArti. Rinnoviamo il mondo con la fantasia

Rinnovare il mondo con la fantasia significa guardare la realtà di tutti i giorni e trasformare l’ordinario in qualcosa di straordinario. La creatività e l’immaginazione sono i motori più potenti che abbiamo per cambiare le cose, trovare soluzioni originali e portare colore dove c’è grigio. Per artisti come Gianfranco Baruchello, Emilio Vedova, Giuseppe Uncini e molti altri, reinventarsi è stato un vero e proprio “superpotere”. Ed ecco che anche le opere del museo diventeranno per noi il punto di partenza per un viaggio tra forme, materiali, idee e trasformazioni. Attraverso semplici attività creative saremo tutti invitati a osservare – e soprattutto reimmaginare – il nostro mondo, mettendo alla prova la fantasia.

Visita guidata a partenza garantita per giovani e adulti Di arte e rinascita: nuove traiettorie per il futuro

Sabato 26 settembre ore 17.00 – 18.00

costo: € 3 a persona; ingresso al Museo gratuito (solo per i partecipanti alla visita guidata)

consigliata la prenotazione anticipata.

Visita guidata con attività ludico-didattica per famiglie ReinventArti. Rinnoviamo il mondo con la fantasia

Domenica 27 settembre ore 17.00 – 18.30

costo: € 3 a persona; ingresso al Museo gratuito (solo per i partecipanti all’attività)

consigliata la prenotazione anticipata.

INFO E PRENOTAZIONI

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

museodellacittalivorno.it

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