Visite guidate e letture teatralizzate, gli eventi del weekend per la prima mostra di Abitare il Museo

Sabato 6 e domenica 7 maggio sarà possibile conoscere le storie che si celano dietro i volti dei protagonisti della prima mostra temporanea della rassegna Abitare il Museo che, nei mesi di maggio e giugno, riporta alla luce una selezione di opere dai depositi dei Musei civici. Info e prenotazioni: 0586 824551, mail [email protected]

A partire dal primo fine settimana di apertura sarà possibile conoscere le storie che si celano dietro i volti dei protagonisti di Ritratti, la prima mostra temporanea della rassegna Abitare il Museo che, nei mesi di maggio e giugno, riporta alla luce una selezione di opere dai depositi dei Musei civici. Sabato 6 maggio alle ore 18:00 con Opere parlanti, visita guidata con letture teatralizzate di documenti poco noti, verranno svelate le vicende e i legami nascosti di personaggi come Enrico delle Sedie e Pietro Mascagni, uniti dalla passione per la musica; il pensiero critico e gli scritti di Anna Franchi, voce autorevole nell’ambito degli studi sui pittori macchiaioli, e infine le opinioni di Carlo Carrà, Giorgio de Chirico e Ardengo Soffici, uniti dall’arte, ma anche da una forte esperienza di condivisione umana che li vede insieme nella città Ferrara (ingresso in mostra gratuito; visita guidata € 3 a persona; prenotazione anticipata a [email protected]). Domenica 7 maggio, sempre alle ore 18:00 si terrà invece una visita guidata generale della mostra pensata per i visitatori e le visitatrici di tutte le età, che verrà riproposta nel medesimo orario anche nell’ultimo weekend di apertura, sabato 13 e domenica 14 maggio (ingresso in mostra gratuito; visita guidata € 3 a persona; prenotazione anticipata a [email protected]). Si ricorda infine che, per chi invece desiderasse fruire la mostra con una visita guidata e avesse un gruppo organizzato di riferimento (famiglie, scuola o associazioni) è sempre possibile prenotare il servizio in altri orari con un congruo anticipo a [email protected]). La mostra Ritratti (dal 5 al 14 maggio 2023) è organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e Coopculture per la valorizzazione e la conoscenza di un patrimonio in gran parte ordinariamente inaccessibile. Il percorso riguarda opere eterogenee e raramente esposte, datate tra la metà dell’800 e gli anni Sessanta del ‘900: convivono quindi saggi riconducibili al ritratto ufficiale, indagini rivolte alla quotidianità dei soggetti e approcci intenti a cogliere il dato introspettivo, contraddistinti da molteplici sperimentazioni del contemporaneo.

Sono presenti autori come Leonetto Cappiello, Mario Borgiotti e Sandro Martini, insieme ad altri nomi di rilievo riferibili all’ambito locale e nazionale.

Programma Ritratti

dal 5 al 14 maggio 2023

orari di apertura da lunedì a domenica h 10.00-19.00

– sabato 6 maggio h 18:00 Opere Parlanti visita guidata con letture teatralizzate (ingresso gratuito, visita guidata € 3 a persona; prenotazione anticipata a [email protected])

– sabato e domenica h 18.00 visita guidata a orario fisso (visita guidata € 3 a persona; prenotazione consigliata a [email protected])

– su richiesta visite guidate per scuole, adulti e bambini (€ 40, minimo 15 partecipanti, prenotazione anticipata a [email protected]). L’ingresso in mostra è sempre libero

INFORMAZIONI

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

prenotazioni: [email protected]

