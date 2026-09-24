Voltolino Fontani, il “viandante” che ha scosso il Novecento: ripartono le visite per le scuole

Fino al 13 dicembre 2026, le sale di Fondazione Livorno ospitano "Voltolino Fontani. Il viandante della pittura", un'esposizione curata da Giorgio Bacci che restituisce al pubblico la complessità di un artista impossibile da incasellare

Ripartono le visite guidate per le scuole alla grande mostra antologica di Voltolino Fontani (1920–1976). A mezzo secolo dalla sua scomparsa, la città natale torna a celebrare uno dei profili più audaci, inquieti e originali del secolo scorso. Fino al 13 dicembre 2026, le sale di Fondazione Livorno ospitano “Voltolino Fontani. Il viandante della pittura”, un’esposizione curata da Giorgio Bacci che restituisce al pubblico la complessità di un artista impossibile da incasellare.

Il percorso espositivo è un vero e proprio itinerario creativo che attraversa le diverse stagioni della vita e dell’arte di Fontani. Con oltre 100 opere in mostra, l’evento documenta la continua ricerca di un autore che ha vissuto la pittura come un’indagine inesausta sull’uomo e sul proprio tempo.

Come sottolineato dal curatore Giorgio Bacci, Fontani ha avuto il merito di “disarticolare, nella Livorno postmacchiaiola, stanche certezze”, trasformando la città in un osservatorio d’avanguardia proiettato sulla modernità. Un vero e proprio “viandante” che, a cinquant’anni dalla morte, continua a spiazzare, affascinare e dialogare con le nuove generazioni.

Informazioni e prenotazioni per le scuole

La mostra rappresenta un’occasione didattica unica per gli studenti del territorio per scoprire un pezzo fondamentale della storia dell’arte del Novecento. Di seguito i contatti utili per i docenti e i visitatori:

– Visite scolastiche (Segreteria Didattica Itinera): 0586-894563 | [email protected]

– Info generali (Fondazione Livorno): 0586-826111 | [email protected] | www.fondazionelivorno.it

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