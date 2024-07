Karate, il campione del Mondo Crescenzo a tu per tu con i Folgorini

Tre ricche e intense ore che il campione Angelo Crescenzo, in forza al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito - CSOE, ha dedicato interamente al settore giovanile “I Folgorini”, al fine di contribuire attivamente alla loro crescita, lasciando traccia della sua personale esperienza maturata durante il percorso di preparazione e dei suoi notevoli successi ottenuti

L’ ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, si propone come agenzia educativa che genera iniziative con attività differenti e continue nella ricerca e sviluppo formativo, promosse dai “baschi amaranto”.

Questa è stata la volta del del progetto “Sulle Orme dell’ Atleta Militare” (avviato dall’anno 2016), che in concomitanza delle Olimpiadi di Parigi, il campione del Mondo e atleta olimpico di Tokyo ‘20 Angelo Crescenzo è stato ospite dell’organizzazione, presso la sede della palestra, sita in Caserma, intitolata Medaglia d’oro al Valore Militare Paolo VANNUCCI, in via dell’ Ardenza 133.

Le lezioni sviluppate e suddivise per progressione degli eventi, sono state avviate inizialmente per gli atleti meno esperti, di circa un’ora e, successivamente una sessione specifica di due ore serali indirizzate esclusivamente agli atleti di alto livello, con proiezione agonistica internazionale. Crescenzo non solo ha condotto gli allenamenti specifici con ammirevole dedizione, ma per l’intero evento ha trasmesso a tutti giovani presenti, notevoli nozioni. Particolarmente emozionante, è stata la testimonianza diretta sulla sua personale preparazione in previsione degli appuntamenti di gara minuziosamente programmati, così come la messa in atto di tutte le attività connesse per raggiungere gli obiettivi di alto livello.

“Un esempio da seguire”, così è stato presentato da Costantino OLIVERIO, Presidente della ASD 187, ai saluti di fine attività, un uomo, un atleta, un soldato, un militare spinto da una profonda passione istituzionale che ha portato la bandiera italiana ai vertici mondiali nelle prestigiose competizioni sportive internazionali.

I folgorini, che in piena giornata estiva si sono immersi attivamente nel flusso motivazionale sono stati: Susanna LENZONI, Soemi SOTGIU, Julia ACCORSINI, Daria Carla TOMMASI, Guglielmo PIAZZA, Samuele ALGERI, Alessandro FERRARI, Ginevra DANTI, Valentina STRAZZABOSCO, Salvatore COSSU, Michele BATTISTA, Samuele COSTABILE, Lorenzo PAROLIN, Zoe MENICHELLI, Gabriele LIGAS, Bianca BONI, Emma GUARNOTTA, Andrea BOZZI, Jacopo CITI, Edoardo LIGAS, Matteo SARTOR, Jahzeel CALMET, Alessia COSSU, Anna FERRO, Leonardo NANNINI e Matteo FREGOLI.

Hanno preso parte all’attività promozionale per il movimento giovanile “Karate sport olimpico di Forza Armata” il maestro Edgardo ARTINI dell’ ASD Accademia Karate di Montevarchi (Arezzo) con gli atleti Domenico CHIEFARI, Lorenzo MARIANI e il maestro Alessandro ARPAGAUS della ASD Golden Tiger Team di Cascina (Pisa) con l’atleta Pietro DEL SEPPIA.

Lo staff tecnico così composto “Direttore Tecnico con le stellette” maestro Antonio CITI, Istruttori Daniele PILAGATTI, Pagnini GIULIA, Allenatori Massimiliano PAROLIN, Vincenzo CORVAGLIA, Aspirante Allenatore Rico SIMONETTI, Graziano LIGAS e il “tecnico in formazione” Gloria PRATESI, ha organizzato e coordinato l’evento sino alla cena conviviale.

