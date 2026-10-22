Karate, l’Accademia dello Sport Livorno fa il pieno di medaglie: 17 al Trofeo Sakura

Dalla Coppa del Mondo agli Europei, passando per i Mondiali giovanili: tre settimane intense per il settore karate livornese. Emanuele Magnelli conquista due ori a Malta, mentre a Piombino arrivano sette primi posti con soli 12 atleti in gara

Parte con il botto la nuova stagione agonistica dell’Accademia dello Sport Livorno, settore karate, protagonista di tre settimane ricche di impegni e soddisfazioni tra competizioni internazionali e appuntamenti dedicati ai più giovani. Sono state ben quattro le manifestazioni che hanno visto impegnati atleti e tecnici: dalla Serie A di Coppa del Mondo WKF di Salisburgo al Campionato Europeo SSEKF di Malta, passando per il Mondiale giovanile WKF in Polonia, fino al Trofeo Sakura di Piombino.

Dal 2 al 4 ottobre, a Salisburgo, Emanuele Magnelli ha preso parte alla Serie A di Coppa del Mondo, competizione del circuito mondiale WKF riservata ai seniores. Impegnato nella categoria +84 kg, il karateka si è arreso all’atleta azero al termine di un incontro concluso sullo 0-0, con un verdetto arbitrale ritenuto penalizzante.

Due ori per Emanuele Magnelli agli Europei di Malta

Dal 8 all’11 ottobre, Emanuele e Leonardo Magnelli hanno raggiunto Malta per partecipare al Campionato Europeo SSEKF (Small States of Europe Karate Federation), in rappresentanza della Nazionale sammarinese. Al loro fianco il tecnico della Nazionale di San Marino di kumite, Alessio Magnelli.

La trasferta si è rivelata particolarmente positiva per Emanuele, capace di conquistare due medaglie d’oro, nelle categorie seniores +84 kg e under 21 +84 kg. Un percorso impeccabile, con sei incontri vinti, 22 punti messi a segno e nessuno subito.

Ottima prova anche per il più giovane Leonardo, che nella categoria cadetti -63 kg ha conquistato la medaglia d’argento, arrendendosi soltanto in finale dopo aver superato quattro incontri.

L’esperienza maltese ha regalato anche un momento speciale nella competizione a squadre maschile di kumite. La Nazionale sammarinese ha schierato il seniores Michele Callini ed Emanuele Magnelli, con il padre Alessio impegnato nello staff tecnico: un’occasione particolare, con padre e figlio protagonisti nella stessa competizione a squadre. Il team ha superato tre turni, fermandosi nella finale per il terzo posto dopo aver affrontato le rappresentative di Islanda, Monaco e Malta.

Mondiali giovanili in Polonia, Magnelli tra i tecnici presenti

Conclusa la parentesi europea, Alessio Magnelli è volato direttamente in Polonia per il Campionato Mondiale giovanile WKF, in programma a Bielsko-Biała dal 13 al 17 ottobre. Insieme al presidente Maurizio Mazza, ha partecipato al congresso mondiale WKF che precedeva la manifestazione, seguendo poi come tecnico gli atleti della Nazionale sammarinese impegnati nella competizione.

Tra tecnici e atleti presenti alla rassegna iridata, Magnelli era uno dei soli due rappresentanti toscani.

Trofeo Sakura, l’Accademia dello Sport Livorno conquista 17 medaglie

A chiudere queste settimane intense è stato il Trofeo Sakura di Piombino, competizione CSEN-FIJLKAM organizzata e diretta dai tecnici Alessio Magnelli, Fabio Castellucci e Stefano Feltrin. La manifestazione ha richiamato numerose società toscane e non solo, con 31 società partecipanti, 310 atleti e 550 iscrizioni complessive.

L’Accademia dello Sport Livorno si è presentata con appena 12 atleti, accompagnati dai tecnici Carmelo Triglia e Alessio Magnelli, riuscendo a conquistare un bottino di tutto rispetto: 17 medaglie, di cui 7 ori, 4 argenti e 6 bronzi.

Nella specialità della prova tecnica al palloncino, dedicata ai più piccoli, sono arrivati gli argenti di Filippo DePascalis e Aurora Mocco, mentre il bronzo è andato a Ginevra Cialandroni, Eva Shtjefni, Nicole Ruotolo e Giulia Tisaianu.

Nel kata, la specialità che premia l’esecuzione delle forme, medaglia d’oro per Ginevra Cialandroni e Aurora Mocco.

Ottimi risultati anche nel kumite under 10 e under 12, la disciplina del combattimento: ori per Filippo DePascalis, Nicole Ruotolo e Mattia Valenzisi; argenti per Ginevra Cialandroni e Samuele Ferretti; bronzi per Eva Shtjefni e Giulia Tisaianu.

Nel kumite agonistico, infine, sono arrivati altri due primi posti grazie a Nicolas Pietroni, vincitore nella categoria cadetti cinture marroni e nere -57 kg, e Michele Tassan, oro nei -63 kg della stessa categoria.

Buone anche le prove di Enea Quinci ed Emily Pietroni, entrambi arrivati a un passo dal podio.

Un avvio di stagione incoraggiante per l’Accademia dello Sport Livorno, capace di distinguersi sia nelle competizioni internazionali sia sul tatami di casa, confermando la crescita del proprio settore karate a partire dai più giovani.

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