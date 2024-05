La app di QuiLivorno.it si rinnova: gratis e con una nuova veste grafica

Due le versioni tra cui scegliere: gratuita e premium. Nella versione gratuita, all'interno della app saranno presenti annunci pubblicitari Google. Nella versione premium no. Una volta scelta la versione, cliccando sugli articoli di interesse il lettore "entrerà" su QuiLivorno.it con l'impostazione pubblicitaria di sempre. I lettori già abbonati passano alla versione premium (che possono disdire in qualsiasi momento con il proprio account)

Una nuova veste grafica più moderna, performante e più intuitiva. Scaricarla è semplice, basta andare sull’Apple Store o su Play Store e cercare QuiLivorno.it. Apparirà il nostro logo e in pochi secondi sarà possibile navigarla.

Nella versione gratuita, all’interno della app saranno presenti durante la navigazione annunci pubblicitari Google. Nella versione premium non ci sono annunci pubblicitari Google all’interno della app. Una volta scelta la versione, gratuita o premium, cliccando sugli articoli di interesse il lettore “entrerà” su QuiLivorno.it con l’impostazione pubblicitaria di sempre.

I lettori già abbonati?

Una volta effettuato l’aggiornamento nei rispettivi store, il lettore abbonato avrà la versione premium. Si ricorda che è possibile disdire l’abbonamento (quindi la versione premium) all’interno del proprio account alla voce “Pagamenti e Abbonamenti”. Il rinnovo, come per tutte le applicazioni ad abbonamento, è di carattere automatico.

Le nuove funzionalità

La nuova applicazione mostra tutte le funzionalità della precedente con uno sguardo più attento alle esigenze dell’utente. Tra i menù quello dedicato agli Eventi, all’Archivio, all’Home Page con le notizie principali e alle Segnalazioni. Tramite le impostazioni poi sarà possibile scegliere di ricevere le notifiche, o meno, sul proprio telefonino, per alcune determinate categorie di notizie: Buona Notizia, Cronaca, Nera e Sport.

Chi è Oimmei Digital Consulting –

L’applicazione è stata studiata e sviluppata da Oimmei Digital Consulting azienda specializzata nello sviluppo di app mobile: da oltre 10 anni realizza software personalizzati con una forte vocazione all’innovazione. La mission di Oimmei è semplificare la vita delle persone, e lo fa creando servizi ad alto valore aggiunto, digitalizzando i processi attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate unito un know how interdisciplinare e l’esperienza ventennale dei suoi founders. Il lavoro di Oimmei non ha confini geografici, da “digital company” il target dei clienti è sia la startup che ha bisogno di propulsione, sia la grande azienda che ha bisogno di innovare e incrementare l’efficienza operativa. Oimmei inoltre nel 2024 sta progettando un parco tecnologico che sia un polo d’attrazione per nuovi talenti e nuove tecnologie a partire dal territorio.

