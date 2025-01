La Befana sul cornicione, video virale con oltre 645.000 visualizzazioni

Immagine tratta dalla pagina Ig Ig_Italia, che ringraziamo

Così tanto virale (dalla pubblicazione domenica 5 gennaio ad ora 645.000 mila visualizzazioni) da catturare l'attenzione della pagina Instagram Ig_Italia con 5,5 milioni di iscritti che ieri lo ha pubblicato sul proprio account

Ha letteralmente spopolato, diventando virale come si dice in questi casi, il nostro video della Befana che domenica 5 gennaio dal cornicione del Duomo prende “a granatate”, per riprendere il simpatico e indovinato commento del presentatore Massimiliano Bardocci, i vigili del fuoco mentre saluta la piazza sottostante. Così tanto virale (dalla pubblicazione domenica 5 gennaio ad ora 645.000 mila visualizzazioni) da catturare l’attenzione della pagina Instagram Ig_Italia con 5,5 milioni di iscritti che ieri lo ha pubblicato sul proprio account, facendo registrare in poche ore oltre 1 milione di visualizzazioni. Con l’occasione è doveroso ringraziare il Corpo dei vigili del fuoco che ripropone questa iniziativa a favore di tutti i bambini e le bambine della città.

