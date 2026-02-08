La Libertas torna a sorridere: Bi.Emme-Ruvo 87-65
FOTO NOVI/QuiLivorno.it
La Bi.Emme Service Libertas Livorno si rialza subito dopo Cremona e torna al successo al PalaModigliani: Ruvo di Puglia battuta nettamente 87-65
Gli amaranto di Andrea Diana partono forte con un super Possamai (subito 4 punti e schiacciata), poi prendono il controllo con le triple di Piccoli e l’energia di Woodson e Tiby: al 5’ è già 16-7 e al primo riposo 32-22.
Nel secondo quarto la Libertas alza i giri: Penna e Tozzi tengono alta l’intensità, Woodson colpisce dall’arco e Tiby firma un parziale che spacca la partita. All’intervallo lungo è 54-34.
Nel terzo quarto Ruvo prova a rientrare (fino al 57-42), ma ci pensa ancora Tozzi con la tripla del 68-46 a rimettere tutto in sicurezza. Ultimo quarto di gestione, con risposta immediata alle fiammate ospiti e massimo vantaggio fino al +24.
Tra i migliori Tiby, Woodson, Penna e Tozzi, con Piccoli sugli scudi prima dell’infortunio alla mano che lo costringe a restare fuori per metà gara.
Prossimo appuntamento: mercoledì 11 febbraio al PalaModigliani contro Reale Mutua Torino.
