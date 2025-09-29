Libri. Stefano Lucarelli presenta “Un Amore di Radio”
Sabato 4 ottobre, alle17.30, da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, sarà presentato il libro di Stefano Lucarelli "Un Amore di radio"
Sabato 4 ottobre, alle 17.30, da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, sarà presentato il libro di Stefano Lucarelli “Un Amore di radio”. Con l’autore Massimo Volpi, Renzo Pacini. Alcuni brani del libro saranno letti dall’ex conduttore radiofonico Maurizio Santitto. Durante l’incontro musica e proiezioni video.
Un Amore di Radio è lo spaccato di vita di Stefano Lucarelli e dei suoi anni nelle radio indipendenti livornesi. Speaker radiofonico Lucarelli ha ideato diversi format poi mandati in onda, ha intervistato nomi celebri del panorama musicale italiano, come Pino Daniele, Rino Gaetano, I Nomadi e ha intrattenuto migliaia di ascoltatori. Nell libro sono racchiusi i ricordi dei collaboratori, dei fan e di chi ha avuto la fortuna di passare per emittenti come Radio Rosa Livorno, Studio ‘82, Radio Livorno Città Aperta.
Corredato di fotografie, il libro è un “must have” per gli amanti della radio e della musica.
