Nonna Elda festeggia 102 anni

Nella foto Elda Garfagnoli in occasione della festa per i 100 anni

Grande appassionata di automobilismo. Tutte le mattine si trucca e fa 500 pedalate alla cyclette, e non appena esce un raggio di sole ne approfitta per recarsi alle baracchine sul mare, dove è conosciutissima

Festeggia 102 anni nonna Elda Garfagnoli nata il 2 gennaio 1922. Elda (registrata all’anagrafe come Ada) è nata nel quartiere di Antignano, si è diplomata maestra al Sacro Cuore e ha avuto tre figli con il marito Bruno Andreini, conosciuto in città per aver fondato negli anni ‘30, insieme al padre e ai fratelli, il grande maglificio MAR, attivo fino al 1970.

Grande appassionata di automobilismo, a 16 anni fu “madrina” in occasione del vittorioso debutto sul circuito di Montenero della gloriosa Alfetta 158 guidata da Nino Farina, che sarebbe diventato il primo campione del mondo di Formula 1. Successivamente ha fatto spesso la “navigatrice” gareggiando con il marito.

La sua vita non è stata affatto tutta in discesa, ma il suo segreto è ricordare sempre il meglio e non il peggio, e pensare sempre al futuro.

Tutte le mattine si trucca e fa 500 pedalate alla cyclette, e non appena esce un raggio di sole ne approfitta per recarsi alle baracchine sul mare, dove è conosciutissima.

Nonna Elda festeggerà il compleanno circondata dall’affetto della sua famiglia.

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi da parte della città.

Condividi:

Riproduzione riservata ©