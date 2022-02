Nuova viabilità e sosta in via La Pira. I residenti: “Con i bus è molto pericoloso”

Da lunedì 14 febbraio infatti è cambiata la viabilità e il sistema di sosta nella strada per permettere agli autobus di poter circolare meglio. Il problema è che, a detta dei cittadini che vivono il quartiere quotidianamente, il divieto di sosta è stato totalmente sbagliato

Mediagallery

Un grido di aiuto viene forte e chiaro dai residenti di via La Pira in Corea. Da lunedì 14 febbraio infatti è cambiata la viabilità e il sistema di sosta nella strada per permettere agli autobus di poter circolare meglio. Il problema è che, a detta dei cittadini che vivono il quartiere quotidianamente, il divieto di sosta è stato totalmente sbagliato.

“Hanno istituito il divieto di sosta nella corsia opposta di dove passa l’autobus – spiegano i residenti a QuiLivorno.it – e le macchine invece posso parcheggiare nella corsia dei bus. Questo crea non pochi disagi a noi residenti creando situazioni di pericolo costante in quanto il mezzo pubblico è costretto a fare la gimkana tra le macchine in sosta invadendo spesso l’altra corsia rischiando di fare dei frontali con le macchine che procedono in direzione contraria. Sarebbe stato più logico invertire il divieto di sosta sull’altro marciapiede e lasciare libera la corsia dei bus. Qualcuno rimedi per favore a questo intoppo”.