ITIS Galilei di Livorno, il futuro a portata di scuola

Diretto dalla prof.ssa Manuela Mariani, l’Istituto ha saputo rinnovarsi per rispondere alle nuove esigenze del mondo del lavoro e alle nuove frontiere della conoscenza umana, offrendo ai suoi studenti e alle sue studentesse una formazione al passo con i tempi suddivisa in 7 articolazioni di studio. Gli Open Day si svolgeranno nei seguenti giorni: 27 ottobre 10:00 - 13:00; 17 novembre 10:00 - 13:00; 15 dicembre 10:00 - 13:00; 19 gennaio 15:00 - 18:00. Prenotazione on-line sul sito della scuola. Il tour tra laboratori e aule vi farà vedere come l’ITIS Galilei di Livorno sia una strada verso il futuro

Articolo a cura della dirigente scolastica professoressa Manuela Mariani

L’ITIS Galilei di Livorno è una realtà ben radicata nella storia della città, ma tutt’altro che ancorata al passato. Diretto dalla prof.ssa Manuela Mariani, l’Istituto ha saputo rinnovarsi per rispondere alle nuove esigenze del mondo del lavoro e alle nuove frontiere della conoscenza umana, offrendo ai suoi studenti e alle sue studentesse una formazione al passo con i tempi. I vari corsi di studi hanno una durata di cinque anni, articolati in un biennio unico seguito da un triennio di specializzazione, attraverso cui ogni studente e studentessa potrà formarsi a seconda di quelli che sono gli interessi e le attitudini personali. Durante la frequenza della classe seconda si attiva il progetto “S&TA” (Scienze e Tecnologie Applicate), finalizzato a fornire agli alunni gli strumenti per una scelta efficace del percorso di specializzazione che intraprenderanno l’anno successivo, nella classe terza: una serie di “assaggi” dei vari e molteplici indirizzi di studio presenti nell’Istituto con l’intento di promuoverne la conoscenza diretta e partecipata. Si tratta di un progetto molto conosciuto e richiesto dall’utenza, invitata in tale itinerario a confrontarsi con tutte le articolazioni di studio previste: 1) Chimica e Materiali; 2) Biotecnologie Ambientali; 3) Biotecnologie Sanitarie; 4) Meccanica e Meccatronica; 5) Elettronica e Robotica, con una curvatura in Elettronica dei dispositivi biomedicali, 6) Elettrotecnica e Automazione 7) Informatica e Telecomunicazioni con due innovative curvature in elaborazione: la prima “ App development” (orientata al Coding e allo sviluppo di applicazioni), la seconda “Cybersecurity” (focalizzata sulla sicurezza delle reti informatiche).

I nostri laboratori sono il cuore pulsante della Scuola. Grazie ad una strumentazione all’avanguardia, gli studenti e le studentesse mettono in pratica quello che imparano in teoria: assemblando circuiti elettronici, progettando sistemi automatizzati, sintetizzando composti e simulando situazioni reali di lavoro attraversano un ideale ponte diretto verso il mondo professionale. L’approccio laboratoriale non si limita tuttavia solo alle materie di specializzazione ma investe anche le discipline dell’area comune (matematica, italiano e lingue straniere) che vengono insegnate in aule attrezzate, dove l’innovazione tecnologica si intreccia con le metodologie didattiche tradizionali e moderne. Le aule sono flessibili, dotate anche di arredi modulari che si adattano bene alle varie metodologie di insegnamento contribuendo a favorire il processo di apprendimento partecipativo e per competenze, disciplinari e trasversali (soft skills). Sarebbe però riduttivo pensare che il percorso all’interno dell’ITIS Galilei prepari soltanto all’ingresso nel mondo del lavoro. Infatti, le solide fondamenta fornite durante il quinquennio, condivise anche con gli stakeholder del territorio garantiscono la possibilità di proseguire gli studi in campo universitario. In tale contesto sono proposti progetti didattici specifici, utili per affrontare efficacemente i test di ingresso ai vari corsi di studi avanzati. Grande attenzione viene posta allo sviluppo della cultura della sicurezza, non solo nei laboratori, ma anche attraverso l’uso consapevole e critico delle tecnologie digitali e di Internet. Il documento di ePolicy di cui si è dotato l’ITIS Galilei mira proprio a promuovere le competenze digitali per un uso consapevole delle tecnologie e delle piattaforme on-line per lo sviluppo del pensiero critico e dell’auto-formazione. La preparazione offerta dall’ITIS Galilei è quindi una preparazione a 360 gradi, che ha lo scopo di far crescere le ragazze e i ragazzi anche da un punto di vista umano e di cittadinanza. I progetti selezionati dai vari Consigli di Classe lavorano proprio in quest’ottica: i percorsi afferenti alla legalità e all’educazione civica promuovono in primis la conoscenza consapevole della Costituzione, in linea con quanto previsto dalle Nuove Linee Guida dell’Educazione Civica, quale disciplina trasversale di ogni curricolo di studi. Il traguardo è sostanzialmente quello di formare cittadini onesti, dotati di senso civico e di coraggio etico in grado di acquisire piena consapevolezza dei diritti, ma anche di quei doveri di solidarietà sociale, politica ed economica.

A tale proposito particolare attenzione è dedicata anche alle problematiche giovanili mediante l’attivazione di progetti volti a incentivare l’inclusione, la lotta al bullismo, al cyberbullismo e alle disparità di genere. E’ attivo e molto frequentato lo Sportello di ascolto psicologico aperto, su richiesta, anche ai genitori degli studenti. In extra-scuola, sono inoltre previsti corsi di alfabetizzazione e di sviluppo delle competenze linguistiche per gli studenti non italofoni, laboratori di espressione e di teatro, di incoraggiamento alla lettura in Biblioteca, oltre agli itinerari delle certificazioni linguistiche. In questa prospettiva si sottolinea la ripresa degli stage linguistici e delle esperienze formative legate alla sfera dell’alternanza Scuola-Lavoro, oggi denominata PCTO: Percorsi per lo sviluppo delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento. Ne sono un ulteriore esempio la promozione e l’organizzazione scolastica dei viaggi formativi all’estero previsti nel progetto Erasmus e in quello specifico del PCTO nelle varie nazioni europee . Infine, la Scuola pone specifica attenzione alle esigenze degli studenti e delle studentesse che, sempre più frequentemente, associano al percorso di studi la pratica di uno sport di alto livello. In tal senso, il progetto “studente atleta” mira a conciliare le esigenze specifiche dell’attività agonistica con quello dello studio favorendo il più possibile la serenità individuale nel complessivo processo di crescita. Durante le giornate di Open Day dell’Istituto Tecnico Industriale, previa prenotazione on-line sul sito della Scuola, sarà possibile visitare i laboratori e le aule dedicate, incontrare i vari docenti rappresentativi dello Staff e dell’organizzazione scolastica e gli studenti “tutor” in grado di approfondire ogni tematica di interesse e di far vivere l’atmosfera stimolante che caratterizza la Scuola. Un tour che farà vedere come l’ITIS Galilei di Livorno sia una strada verso il futuro.

