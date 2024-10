Liceo Cecioni di Livorno: un percorso di orientamento per le terze medie verso un futuro consapevole

Cinque indirizzi (Scienze Umane, Linguistico, Scienze Applicate, Scientifico e Artistico) permettendo agli studenti di scegliere il percorso più adatto alle loro attitudini e aspirazioni. Primo Open Day martedì 5 Novembre (Scienze Umane). Le prenotazioni si effettuano online attraverso la pagina dedicata all’orientamento in entrata sul sito del Cecioni, trovate il link all'interno dell'articolo, e sono disponibili a partire dalla settimana precedente all’evento

Nato nel 1972 come scuola sperimentale, il liceo Francesco Cecioni si pone da cinquant’anni come laboratorio permanente di innovazione didattica e fucina di dinamicità progettuale con una grande attenzione per l’inclusione. Questa vocazione si riflette anche nella ricca offerta formativa che comprende cinque indirizzi: Scienze Umane, Linguistico, Scienze Applicate, Scientifico e Artistico, permettendo agli studenti di scegliere il percorso più adatto alle loro attitudini e aspirazioni, e fornendo gli strumenti per una formazione solida e orientata al futuro.

Eventi di orientamento pomeridiano. Per supportare gli studenti delle terze medie e le loro famiglie nella scelta del percorso più adatto, il Liceo Cecioni ha programmato una serie di aperture pomeridiane a partire dal primo martedì di novembre. In totale, saranno sette eventi in calendario di cui i primi cinque saranno dedicati ciascuno ad uno specifico indirizzo. Questo approccio permette ai partecipanti di conoscere in modo approfondito le caratteristiche di ogni percorso formativo, potendo incontrare docenti e studenti che illustreranno i programmi, i progetti e le prospettive future offerte da ciascun indirizzo. Gli ultimi due eventi si terranno invece di sabato pomeriggio e avranno un’impostazione diversa: durante questi incontri, infatti, verranno presentati tutti gli indirizzi della scuola, con percorsi dedicati a ogni area di studio. Questa formula permette di avere una visione d’insieme dell’intera offerta formativa del liceo, facilitando le famiglie che desiderano esplorare più opzioni in un unico appuntamento. Le prenotazioni si effettuano online attraverso la pagina dedicata all’orientamento in entrata sul sito del Cecioni e sono disponibili a partire dalla settimana precedente all’evento.

Laboratori pomeridiani su prenotazione: un’opportunità di orientamento pratico. Oltre agli incontri informativi, il Liceo Cecioni offre una preziosa opportunità ai ragazzi delle terze medie: la possibilità di partecipare ad una serie di laboratori pomeridiani su prenotazione, nei quali, i giovani, potranno effettuare esperimenti inerenti le materie chiave dei vari indirizzi. Questi laboratori sono pensati per far conoscere, in modo pratico e coinvolgente, le attività tipiche dei diversi percorsi di studio. Dalle discipline scientifiche e linguistiche, passando per le scienze umane e le arti, ciascun ragazzo potrà così toccare con mano gli argomenti e i metodi didattici che caratterizzano ogni indirizzo. Questa iniziativa si colloca nell’ottica di un orientamento maturo e responsabile, che va oltre la semplice presentazione teorica dei percorsi. Il Liceo Cecioni punta infatti a creare uno spazio in cui i futuri liceali possano iniziare a immaginare il proprio cammino, accompagnati da attività pensate per supportare una scelta consapevole. In un momento delicato come quello della scelta della scuola superiore, l’orientamento offerto dal Liceo Cecioni di Livorno non si limita ad informare ma cerca di guidare lo studente verso una scelta libera e consapevole che tenga conto delle sue reali aspirazioni. Le prenotazioni si effettuano online, nella pagina del sito, e sono già disponibili.

Liceo delle Scienze Umane

Un’offerta formativa completa e inclusiva. Il Liceo delle Scienze Umane offre un’ampia gamma di discipline che consentono di sviluppare le capacità critiche, comunicative e relazionali. Lo studente delle Scienze Umane ha l’opportunità di approfondire materie come psicologia, sociologia, antropologia, pedagogia focalizzandosi sui meccanismi che regolano la società e i comportamenti umani. Perché scegliere il Liceo delle Scienze Umane? Per l’inclusione e la parità di genere, vivendo l’ambiente formativo in modo aperto e accogliente: un luogo dove tutti possono esprimere le proprie idee e talenti. Per il Potenziamento linguistico: la scuola offre corsi di lingua straniera con la possibilità di ottenere certificazioni internazionali. Per i Corsi teatrali del progetto “Cantiere Aperto”, tesi a sviluppare la creatività e la capacità di comunicare attraverso linguaggi diversi che trovano la sintesi in uno spettacolo finale al teatro Goldoni. Per i Percorsi mirati alle Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) attraverso i quali gli iscritti mettono a frutto le loro conoscenze collaborando con realtà esterne alla scuola orientandosi verso il futuro professionale. L’attenzione particolare allo sviluppo della persona consente attraverso attività di gruppo, laboratori e progetti di acquisire competenze fondamentali per la vita e per il lavoro. Il diploma di maturità, al termine del percorso, apre le porte ad un’ampia gamma di facoltà universitarie, dalle scienze umane alle scienze sociali, dalle discipline giuridiche alla psicologia, dalle professioni sanitarie alla medicina. Inoltre, le competenze acquisite durante il percorso di sono utili in qualsiasi ambito lavorativo, sia pubblico che privato.

Liceo Artistico

Il percorso del Liceo Artistico è indirizzato allo studio delle Arti figurative e Architettoniche. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività. Il nostro Liceo è aperto alle nuove tecnologie, infatti l’indirizzo Architettura è dotato di un laboratorio multimediale di progettazione con Mac e stampanti in 3D per le elaborazioni grafiche e architettoniche multimediali. Da quest’anno, grazie alle risorse PNRR, il liceo Cecioni offre la possibilità di approfondire ulteriormente la digital painting, attraverso l’acquisizione di nuovi tablet dotati di software specifici. L’indirizzo offre numerose attività di PCTO, che vengono svolte in città e nelle forme dell’impresa simulata tra le quali i murales che abbelliscono non solo la nostra scuola ma parte della città.

Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Applicate

Il Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate al Cecioni si incardinano sull’esperienza degli storici indirizzi “Chimico Biologico” e “Fisico Matematico”, che tracciano l’identità sperimentale ed innovativa di questa scuola. Il potenziamento STEM permette agli studenti dei due licei di approfondire argomenti di robotica, matematica, fisica, scienze e chimica, appoggiandosi su laboratori ben equipaggiati nei quali, nel corso dei cinque anni, gli studenti potranno sperimentare dal vivo esperimenti fondamentali della storia della scienza, più tipici di un laboratorio universitario. Il Cecioni adotta un approccio didattico “per problemi” che si inserisce nella propria tradizione: focalizzare l’attenzione sui ragionamenti e non su lunghi e ripetitivi calcoli. In quest’ ottica già dal biennio si propongono attività creative e sfidanti da realizzare in gruppo: quest’anno per esempio realizzeremo un pallone sonda che misuri i raggi cosmici nell’atmosfera, organizzare una competizione stile formula 1 tra robot teleguidati e sviluppare mondi virtuali su temi interdisciplinari. Tutte sfide “a risposta aperta” che interpellano studenti ed insegnati ad utilizzare la fantasia ed a mettere le conoscenze teoriche alla prova dei fatti. Il liceo è dotato di laboratori Stem, due laboratori informatici, un laboratorio fisica, un laboratorio di chimica e un laboratori di biologia.

Liceo Linguistico

Il Liceo Linguistico si caratterizza per lo studio di tre lingue straniere per tutti e cinque gli anni con la presenza di un’insegnante madrelingua un’ora alla settimana. Studiando le lingue straniere si approfondiscono anche la cultura, la letteratura, l’arte e la storia relative alle lingue studiate. Inoltre si acquisiscono competenze comunicative anche grazie ad un’analisi comparativa per poter conoscere e superare stereotipi e pregiudizi. A partire dal terzo anno, per la lingua francese, il Liceo offre anche il percorso Esabac che permette di conseguire, con lo stesso esame, il diploma italiano e il diploma francese (“Baccalauréat”). Il curriculum prevede lo studio della lingua e della letteratura francese (4 ore settimanali) e della storia in lingua francese per due ore a settimana. Si tratta di un diploma importante in quanto Francia e Italia collaborano in ambito finanziario e industriale. Il Liceo Linguistico prepara lo studente in modo che possa comunicare in vari contesti sociali e professionali anche grazie ad occasioni di contatto come stage linguistici e scambi, che si organizzano a partire dal secondo anno. Le mete usuali sono la Spagna, la Francia, la Germania, l’Irlanda e i paesi del Regno Unito. In questo modo lo studente ha l’opportunità di approfondire lo studio della lingua in situazioni di vita quotidiana. Infine è anche possibile frequentare corsi di preparazione in vista del raggiungimento delle certificazioni linguistiche.

Le Scuole che Promuovono Salute: La S.P.S. Rete Toscana

L’istituto pone particolare attenzione alla promozione della salute nelle scuole, in questo contesto, la S.P.S. Rete Toscana rappresenta un esempio significativo di come le istituzioni scolastiche possano contribuire al benessere dei propri studenti, non solo sul piano fisico, ma anche su quello psicologico e sociale. La S.P.S. (Scuole che Promuovono Salute) Rete Toscana è un’iniziativa che riunisce scuole di ogni ordine e grado in un progetto comune finalizzato a migliorare la salute e il benessere degli studenti. Attraverso un approccio integrato e multidisciplinare, le scuole partecipanti si impegnano a creare un ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo sano dei ragazzi. Gli obiettivi principali della S.P.S. Rete Toscana includono: Promozione di Stili di Vita Sani, Educazione alla Salute, Inclusione e Partecipazione e Formazione degli Insegnanti. All’interno della S.P.S. Rete Toscana, le scuole realizzano una serie di attività pratiche, tra cui: Laboratori di Alimentazione Sana, Progetti di Educazione Fisica, Campagne di Sensibilizzazione, Attività di Volontariato e Collaborazioni con associazioni. La S.P.S. Rete Toscana rappresenta un modello innovativo e efficace di educazione alla salute nelle scuole. Attraverso la collaborazione, l’educazione e il coinvolgimento attivo di tutti gli attori sociali, si promuove un futuro più sano e consapevole per le nuove generazioni. L’iniziativa dimostra che investire nella salute degli studenti significa investire nel loro futuro, creando cittadini più informati e responsabili.

Una scuola attenta al benessere

Il liceo Cecioni è da sempre attento ai temi del benessere degli studenti e della sostenibilità. La scuola, unico esempio nel suo genere, offre al suo interno un servizio di infermeria aperto dal lunedì al sabato per quattro ore al giorno con infermiere a disposizione di tutta la comunità per la gestione del primo soccorso. Per due ore a settimana è presente il servizio di sportello di ascolto con una psicologa chiamata a gestire le richieste di studenti, famiglie e docenti e ad intervenire in classe su richiesta. Inoltre, da questo anno scolastico è attivo un distributore di assorbenti igienici che vengono erogati a titolo gratuito.

Baskin Quarto Tempo: Un Nuovo Orizzonte per il Basket Inclusivo

La scuola ha sottoscritto un accordo, denominato “BASKIN QUARTO TEMPO” con la società Libertas Livorno per favorire la prateca del Baskin, acronimo di “Basket Inclusivo”, un’attività sportiva innovativa che sta guadagnando sempre più attenzione in Italia e all’estero. Il Baskin è una forma di pallacanestro che si propone di abbattere le barriere tra atleti con e senza disabilità. Le regole del gioco sono adattate per permettere a tutti di partecipare attivamente, promuovendo valori di solidarietà, rispetto e collaborazione. Le squadre sono miste, e ogni giocatore ha la possibilità di esprimere il proprio potenziale, rendendo il gioco non solo una competizione sportiva, ma anche un momento di socializzazione e crescita personale. Il “Quarto Tempo” è un progetto che si integra nel contesto del Baskin, mirato a potenziare ulteriormente l’inclusione e l’integrazione sociale. Si tratta di una fase del gioco dedicata a momenti di riflessione, discussione e confronto tra giocatori, allenatori e famiglie. Durante il Quarto Tempo, si affrontano temi come il rispetto, l’accettazione delle differenze e l’importanza della cooperazione, creando un legame più profondo tra i partecipanti. Gli obiettivi del progetto prevedono: Inclusione Sociale, Sviluppo delle Competenze, Sensibilizzazione e Attività Fisica. “Baskin Quarto Tempo” rappresenta un esempio luminoso di come lo sport possa essere un veicolo di cambiamento sociale. Attraverso il basket inclusivo, si può costruire un futuro in cui le differenze sono celebrate e ogni individuo ha la possibilità di brillare. Sostenere iniziative come queste non significa solo promuovere lo sport, ma anche contribuire a una società più equa e inclusiva.

