Orientamento, martedì 7 novembre il primo Open Day al Liceo Cecioni

Per sei martedì da martedì 7 novembre, dalle 17 alle 19, docenti e studenti del Liceo presentano i 7 corsi della scuola (scienze umane, linguistico, artistico, scientifico e scientifico STEM, scienze applicate e scienze applicate STEM). In fondo all'articolo il link per prenotare la partecipazione. #ioscelgoilcecioni

a cura della prof.ssa Cecilia Paladini

Il Liceo Cecioni quest’anno ha compiuto cinquant’anni, trascorsi, ai suoi inizi, all’insegna della maxi sperimentazione, poi, dopo la riforma del 2010, mantenendo l’impronta sperimentale nello spirito e nella didattica, in poche parole lo “stile Cecioni” che coniuga modernità e tradizione ed affronta la complessità dell’istruzione e del rapporto con gli adolescenti con immutata attenzione ed apertura. Qualche esempio: l’alternanza scuola lavoro, oggi PCTO, obbligatoria dall’ultima riforma, attiva nel nostro Liceo da oltre vent’anni; la rilevanza data all’inclusività, orgoglio per docenti e studenti che vedono nella propria scuola l’immagine del mondo che vorrebbero; l’attenzione al profitto, con la capillare azione di recupero degli “sportelli” pomeridiani e con la valorizzazione delle eccellenze; la presenza dei peer educator, studenti che accolgono e accompagnano gli alunni nel primo anno di Liceo; l’interesse per il benessere psicofisico degli studenti con il presidio infermieristico e lo sportello psicologico che aiutano i giovani nel sempre più difficile passaggio dell’adolescenza; la presenza consolidata, accanto all’insegnamento della religione cattolica, della “materia alternativa”. Insomma un Liceo che si interroga con serietà e vivacità sulle scelte, in cui studenti e genitori sono ascoltati senza pregiudizi o preclusioni. Il Liceo Cecioni: cinque percorsi liceali, con le loro articolazioni ed opzioni, autonomi ma legati da uno stesso modo di vivere la scuola. Ecco le nostre “sette opportunità”: Liceo Artistico: attraverso i fenomeni artistici e la pratica di discipline grafiche, plastiche, pittoriche e architettoniche, fornisce gli strumenti per sviluppare creatività e progettualità. Da qualche anno al triennio all’indirizzo grafico pittorico si è aggiunto l’indirizzo architettonico e ambientale. Liceo Linguistico: promuove la competenza comunicativa con lo studio di tre lingue straniere, inglese e due a scelta tra francese, spagnolo e tedesco, con pratica della lingua viva grazie ai docenti madrelingua, al confronto con studenti stranieri, anche tramite l’uso delle tecnologie informatiche, e con viaggi-studio o scambi. Per gli studenti di francese, l’opzione EsaBac, permette di conseguire, con un solo esame, insieme alla licenza liceale anche il Baccalauréat francese. Liceo delle Scienze Umane: con lo studio dei fenomeni psicologici e sociali guida all’acquisizione di competenze per il mondo universitario e del lavoro. Liceo Scientifico: con l’equilibrato connubio di discipline scientifiche ed umanistiche, assicura la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative ad un’ampia gamma di materie. Liceo delle Scienze Applicate: senza il latino e con l’informatica come materia indipendente, promuove una formazione scientifica avanzata. Liceo Scientifico STEM e Liceo Scienze Applicate STEM: entrambi hanno come tratto distintivo e proprio, mantenendo la natura scientifica e di scienze applicate, ore aggiuntive con attività di laboratorio avanzate nel capo della robotica anche tramite Arduino (che cos’è Arduino? venite e lo scoprirete!). I cinque/sette Licei hanno in comune la metodologia didattica e le attività di ampliamento dell’offerta formativa che da anni caratterizzano la scuola: attività in laboratorio e attrezzature multimediali presenti nella maggioranza delle aule; due aule 3.0 adatte alle metodologie più innovative; didattica per scoperta, orientata sull’azione e basata sulla motivazione degli studenti.

Martedì 7 novembre inizieranno i “Martedì open al Liceo Cecioni”: per sei martedì, dalle 17 alle 19, docenti e studenti del Liceo presentano i corsi della scuola (scienze umane, linguistico, artistico, scientifico e scientifico STEM, scienze applicate e scienze applicate STEM) agli studenti della scuola media e alle loro famiglie. Un’occasione da non perdere per conoscere i corsi di studio ma soprattutto lo “stile” che contraddistingue il Liceo di via Galilei 58/60. Infine altri due incontri “Open day”, di sabato, per i futuri liceali che volessero dare uno sguardo di insieme e mettersi alla prova con il metodo di lavoro del Cecioni. Ognuno scoprirà i propri talenti, entrando nel mondo della scienza nei laboratori, toccando i meandri della mente con la psicologia, aprendosi al mondo con le lingue o sfoderando la creatività con le discipline artistiche. Infine è già in atto, per gli studenti della scuola media, la sfida ai problemi della matematica con Master Math, mentre gli studenti iscritti potranno nei prossimi mesi fare un salto nel passato alla scoperta delle nostre radici con la lingua latina.

Riassumendo … qualche buon motivo per frequentare il Cecioni

I laboratori opzionali per potenziare le materie caratterizzanti i Licei Scientifici.

L’orientamento universitario per scelte adeguate a talenti e aspirazioni.

Le strategie di recupero, dai tradizionali “sportelli” agli sportelli virtuali, agli esercizi on line

I percorsi di eccellenza (tra cui Astrolab)

La metodologia prevalentemente laboratoriale e mirata ad una didattica in cui lo studente sia protagonista

Le Certificazioni di lingua da conseguire presso il Liceo

Per approfondire il contatto www.liceocecioni.edu.it

Per partecipare alle attività di orientamento bisogna fare una iscrizione attraverso un link attivo (sulla pagina del liceo) una settimana prima della data dell’incontro. Link per la pagina: https://bit.ly/3QoXxyi

