PalaMacchia a rischio… agibilità
A poche ore da Pielle-Jesi l’intervento dei vigili del fuoco per alcuni crolli dal soffitto impone la chiusura di una zona dell’impianto. Nessun ferito e gara regolare, ma la struttura mostra tutti i segni del tempo: servono interventi rapidi in vista del ritorno in via Allende in programma il 15 febbraio per il big match contro la Virtus Roma
Mancava poco per non far partire la festa al PalaMacchia domenica 25 gennaio. A poco meno di due ore dall’inizio del match tra Pielle e Jesi, infatti, i vigili del fuoco ravvisano dei piccoli ma significativi crolli dal soffitto nel settore della curva sud proprio in prossimità delle porte finestre che danno sulle scalinate che portano all’esterno. Momenti di incertezza poi la decisione di apporre dei nastri bianchi e rossi delimitando così la “no pass zone” per evitare che qualcuno potesse rimanere ferito da alcuni crolli di calcinacci e il via libera da parte dei vigili del fuoco per far entrare tifosi e far iniziare lo spettacolo sportivo domenicale.
Per fortuna non è accaduto niente. La partita si è svolta regolarmente e nessuno è rimasto ferito stando attenti a non passare da quelle parti. Il problema però resta. La struttura continua a manifestare tutta la sua “vecchiaia”. Bisogna intervenire quanto prima. Per fortuna c’è un po’ di tempo considerando le due trasferte consecutive della banda di Turchetto che il 1° febbraio andranno a giocarsela a Chiusi mentre l’8 febbraio saranno in trasferta a Quarrata. Il countdown per tornare al PalaMacchia è fissato per il 15 febbraio quando in via Allende ci sarà il big match contro l’altra capolista del girone della Virtus Roma. Per quella data il problema “calcinacci” dovrà essere risolto. Il rischio è il nulla osta per l’agibilità della struttura.
