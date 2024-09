Paolo Carnesecchi nominato direttore dell’Emergenza dell’Usl Toscana nord ovest

Il primario: "Sono cosciente che non sarà semplice, visto che all’interno di questo dipartimento afferiscono tutti i pronto soccorso, i blocchi operatori, le rianimazioni e il 118 ma è mia intenzione mettere il massimo impegno per onorare questo nuovo e importante impegno"

Il dottor Paolo Carnesecchi, direttore dell’anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero di Pontedera e Volterra è stato nominato direttore del Dipartimento Emergenza e Urgenza, Area Critica e Blocco operatorio per tutta l’ASL Toscana nord ovest. Carnesecchi coordinerà quindi tutte le strutture di terapia intensiva, anestesia e rianimazione, 118, pronto soccorso e blocchi operatori. “Innanzitutto ringrazio la direzione – afferma Paolo Carnesecchi – per avermi dato fiducia in un momento difficile come quello che sta attraversando la sanità pubblica con la ormai nota carenza di medici. Sono cosciente che non sarà semplice, visto che all’interno di questo dipartimento afferiscono tutti i pronto soccorso, i blocchi operatori, le rianimazioni e il 118 ma è mia intenzione mettere il massimo impegno per onorare questo nuovo e importante impegno. Mi preme ringraziare anche il dottor Alberto Conti che mi ha preceduto e che ha lavorato con professionalità e dedizione”. Paolo Carnesecchi dal 2000 è in forza all’ospedale “Lotti” di Pontedera e nel 2009 è stato nominato primario. Si è laureto in medicina e chirurgia all’Università di Pisa nel 1990 specializzandosi nel 1995. Subito dopo la specializzazione ha preso servizio in Piemonte ad Alba e a Pinerolo per poi trasferirsi all’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Dal 2016, quando è stata istituita la ASL Toscana nord ovest, è referente organizzativo del dipartimento Emergenza Urgenza Area Critica e Blocchi Operatori per l’ospedale di Pontedera ed è stato l’estensore delle “Le linee guida per la regolamentazione del percorso chirurgico e l’organizzazione dei blocchi operatori dell’ASL Toscana nord ovest”. Dal 2020 fa parte del gruppo tecnico delle reti regionali tempo dipendenti. Carnesecchi è autore e coautore di lavori pubblicati su riviste scientifiche nazionale e internazionali, ha partecipato come relatore a numerosi congressi ed è docente al Master in Infermieristica in area critica. “Auguro buon lavoro al dottor Paolo Carnesecchi e a tutti i suoi colleghi – afferma la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani – sono certa che, come ha già dimostrato durante il Covid e come direttore di area, saprà guidare e valorizzare un settore determinante per il funzionamento degli ospedali e dell’emergenza territoriale”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©