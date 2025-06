Pattinaggio Artistico La Stella: podi e medaglie a non finire ai regionali Uisp

Enormi le soddisfazioni per le atlete e gli atleti del pattinaggio La Stella e per le loro insegnanti Silvia Bartoletti, Sabrina Versalli, Virginia Giachi, Greta Malloggi, Cecilia Aliboni e Giulia Fortunato

Si sono conclusi da poco i campionati regionali Uisp di pattinaggio artistico, che negli scorsi mesi hanno visto coinvolte numerosissime atlete in tutte le categorie in giro per i palazzetti della Toscana. Prato, Massa, Grosseto, piste di pattinaggio che sono state teatro degli splendidi risultati conquistati dalle atlete e dagli atleti del Pattinaggio Artistico La Stella di Livorno. Podi e medaglie a non finire sia nella disciplina del libero che negli obbligatori: grande soddisfazione e orgoglio per le allenatrici della società e per le atlete che hanno duramente lavorato, allenandosi ogni giorno all’aperto su una delle piste storiche della città di Livorno, una pista che vede crescere campioni e campionesse a tutti i livelli.

Di seguito i successi della fase regionale Uisp per tutti gli atleti del pattinaggio artistico la Stella

Disciplina Obbligatori

Categoria Esordienti regionali B: Margot Sviato e Mia Ariel Frati rispettivamente sesta e ottava classificata.

Categoria Divisione naz. C: Lara Pennacchia prima classificata e Campionessa Regionale.

Categoria Cadetti: Anna Grossi prima classificata e campionessa regionale, Nina Succi ottava classificata.

Categoria Jeneusse: Viola Menicagli terza classificata.

Disciplina LIBERO

Categoria Esordienti regionali B: Mia Ariel Frati terza classificata.

Categoria Allievi Regionali B: Bianca Carnelosso terza classificata.

Categoria Divisione naz.A2: Nina Succi terza classificata.

Categoria Divisione nazionale C: Aurora Fioravanti quarta classificata.

A seguire i risultati nelle categorie del campionato regionale di formula

Categoria F2B: Margot Romy Sviato seconda classificata e vice campionessa regionale.

Categoria Formula 1°: Sofia Lai Prunai prima classificata e campionessa regionale.

Categoria Formula promo B: Maia Tommasini terza classificata, Vittoria Longoni quinta classificata, Alexia Giglioli dodicesima classificata.

Categoria Formula 3C: Carolina Terreni ottava classificata.

Categoria Formula 3D: Mattia Sviato 17ª classificata su un totale di 35 atlete in gara.

Categoria Formula 4C: Virginia Testa seconda classificata e vice campionessa regionale.

Categoria Formula 5B: Gabriele Tomati primo classificato e campione regionale.

Categoria Formula 1B: Matilde Trombin seconda classificata e vice campionessa regionale.

Categoria Formula 1C: Aurora Pugliese 4ª classificata su un totale di 32 atlete in gara.

Categoria Formula 1D Uisp: Noemi Fornaciari 5ª classificata.

Categoria Formula promo C 2013: Sofia Rinaldi 6ª classificata su un totale di 33 atlete in gara.

Categoria Formula promo C 2012: Matilde Benvenuti 8ª classificata su un totale di 30 atlete in gara.

Categoria Formula Promo D: Alice Dioguardi 4ª classificata, Brenda Menapace 6ª classificata, Claudia Pappalardo 8ª classificata, Aurora Vanni 36ª classificata su un totale di 59 atlete in gara.

Categoria F1 D: Emma Tarchi 4ª classificata, Vittoria Puccini 6ª classificata, Valentina Tomati 19ª classificata.

Categoria F2D: Giulia Bacchi 12ª classificata.

Categoria F3B: Olivia Terreni prima classificata e campionessa regionale.

Categoria F4A: Giulia Stefanini prima classificata e campionessa regionale.

A seguire i risultati nelle categorie del campionato regionale UGA

Uga rosso advanced: 17ª Letizia Arena Tiradritti, 18ª Giorgia Vitiello su 40 atlete in gara.

Uga rosso orsetti: 28ª Maylea Lella su 51 atlete in gara.

Uga bianco orsetti 2012: Aurora Benvenuti prima classificata e campionessa regionale.

Uga bianco orsetti 2013: 5ª classificata Noemi Calabrò, 10ª Greta Andolfi su 40 partecipanti.

Uga bianco basic 2015: 6ª classificata Sara Mazzoni, 14ª Nina Piccinini.

Uga bianco start: 10ª classificata Giulia Demi, 22ª Sara Spano, 25ª Jennifer Barbieri su un totale di 44 atlete in gara.

Uga bianco minion: 5ª classificata Matilde Cecconi.

Uga verde advanced: Giulia Falleni prima classificata e campionessa regionale.

Uga verde orsetti: Camilla Lupetti prima classificata e campionessa regionale, 9ª Ada Pritelli.

Uga verde orsetti 2013: 19ª classificata Dorisley Corso, 21ª Alice Fabbrizzi.

Uga verde start 2016: 18ª classificata Evelyn Ceselli su un totale di 37 atlete in gara.

Uga verde start 2017: 8ª classificata Noemi Banti.

Uga azzurro cuccioli: Victoria Domenici seconda classificata e vice campionessa regionale, 7ª Nora Gambicorti.

