Pioggia di medaglie in Slovenia: il Karate Folgore seconda su 32 società
I giovani folgorini hanno brillato nella specialità del Kumite, conquistando 19 medaglie complessive: 8 ori, 7 argenti e 4 bronzi, risultati che testimoniano l’ottimo lavoro tecnico del gruppo
Weekend da incorniciare per il settore giovanile di Karate della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, protagonista alla competizione internazionale “Rogaška Slatina Open 2026”, svoltasi in Slovenia.
I giovani folgorini hanno brillato nella specialità del Kumite, conquistando 19 medaglie complessive: 8 ori, 7 argenti e 4 bronzi, risultati che testimoniano l’ottimo lavoro tecnico del gruppo.
Tra i protagonisti spiccano Jacopo Citi e Bianca Boni, entrambi autori di una doppietta d’oro nelle rispettive categorie. Medaglie d’oro anche per Niccolò Maccioni Santini, Gabriele Pili, Andrea Giugno e Zoe Biasci, mentre numerosi podi sono arrivati anche da Leonardo Nannini, Daiana Iride Martinelli, Olga Giuntini ed Elyas Amir Rizzo. Da segnalare inoltre il 5° posto ottenuto da Gabriele Ligas in due categorie.
Grazie a questo straordinario bottino, il club blu/azzurro ha conquistato il secondo posto nella classifica generale su 32 società partecipanti.
Gli atleti sono stati seguiti dai tecnici Antonio Citi e Graziano Ligas, il cui lavoro ha avuto un ruolo determinante nel raggiungimento di questi risultati.
Un successo che conferma la crescita costante del settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, sempre più protagonista anche nel panorama internazionale.
Riproduzione riservata ©
