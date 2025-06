Al Circolo Arci Norfini cena-dialogo per fare il punto sul ruolo del civismo

Ad un anno di distanza dalle elezioni, Livorno Civica ha organizzato per stasera una cena (al circolo Arci Norfini in Via di Salviano) con l’obiettivo di fare il punto sul ruolo del civismo nel rapporto con la Coalizione di Centrosinistra a Livorno che ha visto l’importante riconferma della guida di Luca Salvetti.

Oltre al sindaco, alla cena saranno presenti diversi rappresentanti dell’attuale giunta, consiglieri ma anche molti iscritti e simpatizzanti.

“Un momento di convivialità importante – afferma Cinzia Simoni, attuale presidente di Livorno Civica – che è anche un momento per fare bilanci e definire nuovi obiettivi. Il riferimento sono gli indirizzi del programma di mandato, ma anche altri riferimenti emersi in questi mesi dal confronto con i tanti cittadini che hanno portato il loro contributo”.

Livorno Civica è un soggetto politico che mette al centro la città senza dimenticare i principi di solidarietà sostenibilità e collaborazione necessari per creare un luogo migliore per tutti.

In questo il civismo si pone come chiave e cerniera fra cittadini ed i grandi temi politici aiutando l’individuazione di nuove strade, senza paura di sperimentare. Grande sostegno ad iniziative come la recente Biennale del mare e dell’acqua ma anche a temi come l’inclusività e la valorizzazione delle bellezze della città”.

