Al Circolo Arci Norfini una tavola rotonda sul tema della cittadinanza attiva

Due i principali temi affrontati nel corso dell'incontro: quello relativo all'istituzione dei Consigli di zona e quello dello Sportello del Cittadino. La vicesindaca Libera Camici: "Crediamo nella necessità di un ruolo attivo"

di Giulia Bellaveglia

Una tavola rotonda e un dibattito sul tema della partecipazione, della cittadinanza attiva e sull’esperienza dello Sportello del Cittadino. Un evento che il Circolo Arci Norfini ha voluto organizzare per analizzare le evoluzioni, le eventuali problematiche e le relative soluzioni su quanto in oggetto, aprendo la discussione a tutti i cittadini, del quartiere e non. “Per quanto riguarda i Consigli di zona – spiega la segretaria del Pd comunale Chiara Macchi – ricordo che parliamo di organi apartitici, il cui compito non deve essere quello di fiancheggiare l’amministrazione comunale, ma di offrire a questa spunti, consigli e riflessioni nell’ottica di un lavoro parallelo per il bene della città. Uno strumento importante, che coinvolge le persone ed instaura un ponte. La zona 6, quello dove ci troviamo appunto, è purtroppo rimasta esclusa dal meccanismo a causa della mancanza di un numero sufficiente di candidati. Questo però, non significa che non possa partecipare con proposte ed idee a favore di Livorno”. Altro punto di forza del Circolo, l’istituzione del cosiddetto “Sportello del cittadino”. “Da quando lo abbiamo aperto – afferma Francesco Criscuolo, uno dei responsabili – sono state effettuate 409 segnalazioni e ne sono state risolte ben 404. Abbiamo anche allargato i nostri orizzonti di azione fino all’Ardenza per interventi che riguardano prevalentemente il decoro urbano: mezzi abbandonati e così via”. Tra i presenti anche la vicesindaca Libera Camici. “Mi stupisce – afferma – come una delle primissime aree che si era posta il problema della chiusura delle circoscrizioni, non sia riuscita a formare un presidio che ha praticamente l’obiettivo di rimpiazzarle. Uno strumento che come amministrazione abbiamo fortemente voluto, perché crediamo nella necessità di un ruolo attivo, soprattutto per uno spazio vivo e vivace come Livorno. I consigli di zona poi, sono enti istituzionalizzati, una parola che talvolta può anche spaventare, ma di fatto riconosce ufficialmente un qualcosa. Veri e propri organismi di partecipazione decentrata che consentono ai cittadini, tutti, compresi coloro che non abbiamo particolare dimestichezza con altri strumenti informatici di segnalazione, di partecipare al miglioramento della propria città”.

