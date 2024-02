Amministrative, Primo Polo si presenta alla città: venerdì il nome di chi si candiderà

La coalizione Primo Polo si è presentata giovedì 8 febbraio alla città per condividere i passi successivi di un percorso decisivo per Livorno. Della coalizione fanno parte: Buongiorno Livorno, Movimento 5 Stelle, Possibile (Civati), Associazione Orizzonti Comuni, Rifondazione Comunista. In più, nel processo partecipativo di costruzione del Primo Polo, ha fatto parte anche Potere al Popolo, che però ha condizionato il suo ingresso nella coalizione, come votato in assemblea a novembre scorso, soltanto in seguito alla nomina del candidato sindaco e alla pubblicazione del programma. “Anni di lavoro fianco a fianco, in consiglio comunale e sul territorio, seguendo da vicino le criticità di una città che necessita di innovazione e scelte coraggiose, ci hanno convinto – si legge nella nota stampa di presentazione alla città – a unire approcci e competenze diverse per metterle a disposizione di un progetto politico che sia una vera novità”.

“Perché Primo Polo? Perché vogliamo andare oltre le polarizzazioni inutili e anzi dannose per la città – spiegano gli aderenti alla coalizione – e porci direttamente in contatto con Livorno, in un dialogo schietto e con l’obiettivo operativo di crescere insieme. Il logo rappresenta appunto il numero uno leggibile anche come una L bianca su sfondo amaranto, all’interno di una spirale che simboleggia la crescita che vogliamo per la nostra città”.

“I gruppi politici che rappresentano al momento il nucleo di questa coalizione – si legge nella nota stampa di presentazione – che resta naturalmente aperta a chi vorrà condividere la nostra visione e lavorare con noi alla nostra proposta programmatica, sono forze nazionali, un partito municipalista e organizzazioni culturali del territorio. La piattaforma di valori progressisti volta alla valorizzazione dei beni comuni, delle competenze locali e della capacità innovativa di Livorno, è il terreno che ha permesso a questo gruppo di crescere con radici robuste. Veniamo da posti diversi e portiamo esperienze anch’esse diverse eppure simili. La somiglianza risiede forse principalmente nell’impegno giornaliero e nelle difficoltà superate per amore della nostra città oltre alla preoccupazione condivisa che lo stallo attuale prosegua peggiorando la situazione in modo definitivo. O forse quello che ci accomuna è soprattutto non volersi arrendere allo spettacolo di un luogo così ricco di risorse lasciate a se stesse, mentre i nostri giovani si allontanano in cerca di lavoro e il futuro di chi resta diventa più cupo”.

“Le idee sui nostri tavoli sono tante, e confidiamo che nei mesi successivi se ne aggiungeranno altre. Siamo in ascolto, mentre andiamo avanti. Il cammino prosegue serrato con la delicata fase della scelta della persona che saprà essere le voce principale di questo collettivo candidandosi a sindac* di Livorno. Abbiamo scelto un metodo che è anch’esso una novità. Nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio, infatti, nella saletta del “Bar Civili”, luogo familiare a ogni livornese, si riuniranno i delegati di ogni forza politica della coalizione, per decidere insieme la persona che può rappresentare al meglio il progetto in una competizione elettorale. Sarà una discussione paritaria dove sono banditi personalismi, che metterà al centro i contenuti condivisi e la capacità di ciascun* di saperli raccontare prima e perseguire dopo, non in nome di una leadership ma di un’intera squadra che è e rimane protagonista del progetto. Il nome del candidat* prescelto verrà annunciato intorno alle 18.30. Il candidato o la candidata si presenterà il giorno successivo alla stampa (sabato 10 febbraio) alle 11 al punto ristoro del Museo della Città.

Il sito www.ilprimopolo.it è già in costruzione e, non appena pronto, accoglierà il programma per una semplice consultazione. Infine per chiunque volesse contattarci è già attiva la mail [email protected]

