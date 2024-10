Ance Toscana Costa: “Solidarietà a Stefano Frangerini”

“Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza al collega Stefano Frangerini per l’atto vandalico di assoluta gravità di cui è stata vittima ieri la sua azienda”. Così Werther Cacciatori, presidente di Ance Toscana Costa, rafforza quanto già espresso ieri, insieme ai colleghi di Ance Toscana. “In un periodo delicato per il territorio e per tutto il Paese, Ance Toscana Costa assiste con turbamento al gesto intimidatorio, che inasprisce il clima d’incertezza e difficoltà in cui vivono cittadini, istituzioni e imprese. Il ricorso alla minaccia, sia essa velata o esplicita, non potrà mai portare soluzioni ai problemi: ogni forma di violenza – fisica o verbale – è sempre inaccettabile e va condannata e respinta con risolutezza”. “La nostra massima fiducia va alle forze dell’ordine, unitamente all’amministrazione comunale – continua Cacciatori – che, siamo sicuri, con il loro operato arriveranno ad individuare presto gli autori del vile gesto”.

