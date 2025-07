Approvato il piano operativo comunale: “Un lavoro eccezionale”

Soddisfatto il sindaco Salvetti che dopo il voto ha abbracciato l'assessora Viviani e si è complimentato con la dirigente Cerrina Feroni: "Dobbiamo essere orgogliosi: da un quarto di secolo non avevamo un piano". Viviani: "Ringrazio l'intera città che ha aspettato da aprile 2024 ad oggi"

Il Piano Operativo Comunale è stato approvato dal Consiglio Comunale con 17 voti a favore, 10 contrari e un astenuto alle ore 15,30 di lunedì 28 luglio. Si è dovuto attendere un anno e mezzo, dall’aprile 2024, quando il Consiglio Comunale si è espresso per l’ultima fase di sua competenza, dopodiché il piano operativo è passato al lungo vaglio della conferenza paesaggistica regionale e al tavolo ministeriale per la ricognizione dei vincoli. Soddisfatto il sindaco Salvetti che dopo il voto ha abbracciato l’assessora alle Politiche Urbanistiche Silvia Viviani e si è complimentato con la dirigente all’Urbanistica, Programmi complessi e Rigenerazione urbana Camilla Cerrina Feroni e con i funzionari e tecnici che hanno lavorato al piano. “Il piano operativo di Livorno è un documento di alto livello – ha affermato il sindaco – e di questo devo ringraziare l’assessora Viviani e tutti i ragazzi e le ragazze guidate dalla dirigente Camilla Cerrina che hanno fatto un lavoro eccezionale. Dico questo perché ne ero convinto prima, dopo aver letto tutto il Poc, e ne sono convinto ancora di più adesso che il piano è passato al vaglio lungo e attento della commissione paesaggistica. Sfogliate e guardate quali sono le notazioni della paesaggistica e direte come me che quasi non c’è stata messa penna. All’epoca dei mille emendamenti le questioni per cui si gridava allo scandalo erano la palestra di via San Marino e Vallin Buio, ebbene la commissione che si rifà ad una paesaggistica che in Toscana è forse la più rigida del mondo non ha avuto niente da obiettare. Lo dico a tutti noi, dobbiamo essere orgogliosi di questo fondamentale passaggio urbanistico: da un quarto di secolo non avevamo un piano e la città ne ha sofferto. Adesso parte una nuova stagione che è intelligentemente rivolta allo sviluppo ambientalmente sostenibile e ad una qualità della vita destinata a crescere ancora di più”. “Siamo particolarmente soddisfatti di essere giunti all’approvazione del piano operativo – ha aggiunto l’assessora Viviani – La città ora è dotata di un’agenda urbana che ha anche efficacia giuridica. Vuol dire che la visione di città può essere realizzata. Una visione che, come abbiamo più volte detto, è pubblica, sociale, verde. Sul vincolo paesaggistico applicato alle aree portuali posso solo sottolineare che è una competenza ministeriale esercitata in una procedura nella quale il Comune non ha potuto esprimere altro che il proprio dissenso. Ringrazio il nostro ufficio di Piano per il lavoro svolto. Ringrazio anche l’intera città che ha aspettato da aprile 2024, quando il Consiglio Comunale si è espresso per l’ultima fase di sua competenza, a oggi, data nella quale il Piano può essere approvato dopo un anno e mezzo dedicato alla conferenza paesaggistica e al tavolo ministeriale per la ricognizione dei vincoli”.

